Aaron Paul maakte de naam van zijn dochtertje bekend, en er zit een 'verhaal' achter DBJ

16 februari 2018

08u07

Bron: ANP 2 Celebrities 'Breaking Bad'-acteur Aaron Paul (38) en zijn vrouw Lauren (31) hebben hun vorige week geboren dochtertje een bijzondere naam gegeven. Het meisje heet Story Annabelle.

Op de geboorte-akte van de kleine, waar The Blast de hand op wist te leggen, is ook te lezen dat het meisje de achternaam Paul heeft gekregen. Eigenlijk is dat niet de achternaam van Aaron, hij heet voluit Aaron Paul Sturtevant, en gebruikt Aaron Paul als artiestennaam.

Story is het eerste kindje van Aaron en Lauren. De acteur leerde zijn acht jaar jongere vrouw kennen tijdens festival Coachella. Hij ging op 1 januari 2012 op zijn knieën in Parijs, op 26 mei 2013 trouwden Aaron en Lauren in Malibu. Vorig jaar september maakten ze met een foto van de bolle buik van Lauren op Instagram het blije nieuws bekend. "Kijk wat ik heb gedaan", schreef Aaron bij het kiekje.

I have never loved you more than I do right now. We are so lucky to be your girls forever. ✨ Een foto die is geplaatst door null (@laurenpaul8) op 10 feb 2018 om 17:47 CET

There are no words that will ever be able to explain what just happened to my heart. ✨🎀✨ Een foto die is geplaatst door null (@laurenpaul8) op 09 feb 2018 om 05:22 CET