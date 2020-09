Aaron Carter wil geen nieuwe sekstape maken: “Tenzij ik er 3 miljoen dollar voor krijg” MVO

19 september 2020

15u17

Bron: ANP 0 Celebrities Aaron Carter (32) is niet van plan een nieuwe sekstape te maken, meldt hij aan de New York Post. Tenzij hij meer dan drie miljoen dollar zou krijgen, is hij er niet voor te porren. “Ik ben een zanger, geen pornoster,” zegt Carter.

De zanger is wel weer filmpjes aan het maken voor de pornowebsite CamSoda. Deze tapes beloven heel “classy” te zijn, zegt de jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter. “Ik ga op een piano springen en kinky dingen doen met hete wax,” vervolgt de zanger, die zich in juni met zijn vriendin Melanie Martin verloofde.

De laatste jaren is Aaron vooral in het nieuws vanwege zijn persoonlijke problemen. Aaron maakte vorig jaar bekend dat hij last heeft van schizofrenie en dat hij aan zijn geestelijke gezondheid moet werken. Hij heeft onder meer een contactverbod met zijn broer Nick en met zijn tweelingzus Angel. De oudere Backstreet Boy had om dit verbod gevraagd, omdat zijn broer Aaron had gedreigd zijn toen zwangere vrouw en hun ongeboren zoon te doden. De schizofrene zanger had bij zijn tweelingzus gedreigd huurmoordenaars op haar af te sturen.