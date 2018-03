Aaron Carter wil dan toch geen relatie met een man SD

Bron: ANP 0 Celebrities Aaron Carter (30) voelt zich een beetje verkeerd begrepen over zijn 'coming-out' van vorig jaar. Hij zei destijds dat hij zich aangetrokken voelt tot jongens en meisjes, maar een relatie met een man zit er niet in, verduidelijkt de zanger.

"Het was meer een verhaal over wat ik meemaakte toen ik rond de zeventien was", zegt Aaron - het jongere broertje van Nick Carter - tegen Hollywood Life. Volgens hem is zijn uitspraak een beetje uit de context gerukt. "Ik zie mijzelf uiteindelijk gewoon met een vrouw en met kinderen. Ik wil een familie. Ik blijf dat maar vertellen. Ik wil niet dat ik verkeerd wordt begrepen alleen maar omdat ik open was."

De dertigjarige Aaron liet in augustus blijken dat er een last van hem afviel. In een bericht op Twitter repte hij van een "belangrijk moment" voor hemzelf en zijn identiteit. "Ik loop hier al bijna de helft van mijn leven mee rond", schreef hij. Daarna vertelde de zanger dat hij als tiener een "ervaring" had gehad met een man tot wie hij zich aangetrokken voelde.