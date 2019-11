Aaron Carter “te gevaarlijk” om wapens in huis te hebben SDE

20 november 2019

08u10

Bron: TMZ 0 Celebrities Het blijft tegenslagen regenen voor het voormalige kindsterretje Aaron Carter (31). Nadat hij vorige week nog in het ziekenhuis belandde na onrustwekkend gewichtsverlies, heeft een rechter in Californië hem nu bevolen om al zijn wapens in te leveren. De rechter kende Aarons tweelingzus Angel ook een contactverbod toe.

Angel had het contactverbod aangevraagd voor zichzelf en haar gezin, omdat Aaron gedreigd had om huurmoordenaars op haar af te sturen. Ze verklaarde in de rechtbank dat ze vreesde voor haar leven toen haar tweelingbroer daarna op sociale media met zijn wapenarsenaal pronkte. Aaron moet nu een jaar lang uit de buurt van Angel en haar gezin blijven. Eerder vroeg ook oudere broer Nick al een contactverbod aan, omdat Aaron in een Facetimegesprek met de Backstreet Boy zou hebben verklaard dat hij weleens denkt aan het vermoorden van kinderen. Aaron ontkende in de rechtbank dat hij zijn broer en zus zou hebben bedreigd.

Maar toen de rechter Aaron vervolgens vertelde dat hij té gevaarlijk is om wapens in huis te hebben, werd het voormalige kindsterretje woedend. Volgens TMZ schreeuwde hij naar de rechter dat hij dan wel naar een andere staat zou rijden om nieuwe vuurwapens te kopen. Daarna dreigde hij om te vertrekken, maar de rechter beval hem om te gaan zitten. Aaron moet nu zijn vuurwapens inleveren. Doet hij dat niet, dan zou hij in de gevangenis kunnen belanden.