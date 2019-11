Aaron Carter ‘te gevaarlijk’ om wapens in huis te hebben (en daar is hij allerminst blij mee) SDE

20 november 2019

08u10

Bron: TMZ 0 Celebrities Het blijft tegenslagen regenen voor het voormalige kindsterretje Aaron Carter (31), vooral bekend als broer van Nick Carter (van de Backstreet Boys). Nadat hij vorige week nog in het ziekenhuis belandde na onrustwekkend gewichtsverlies, heeft een rechter in Californië hem nu bevolen om al zijn wapens in te leveren. De rechter kende Aarons tweelingzus Angel ook een contactverbod toe.

Angel had het contactverbod aangevraagd voor zichzelf en haar gezin, omdat Aaron gedreigd had om huurmoordenaars op haar af te sturen. Ze verklaarde in de rechtbank dat ze vreesde voor haar leven toen haar tweelingbroer daarna op sociale media met zijn wapenarsenaal pronkte. Aaron moet nu een jaar lang uit de buurt van Angel en haar gezin blijven. Eerder vroeg ook oudere broer Nick al een contactverbod aan, omdat Aaron in een Facetimegesprek met de Backstreet Boy zou hebben verklaard dat hij weleens denkt aan het vermoorden van kinderen. Aaron ontkende in de rechtbank dat hij zijn broer en zus zou hebben bedreigd.

Maar toen de rechter Aaron vervolgens vertelde dat hij té gevaarlijk is om wapens in huis te hebben, werd het voormalige kindsterretje woedend. Volgens TMZ schreeuwde hij naar de rechter dat hij dan wel naar een andere staat zou rijden om nieuwe vuurwapens te kopen. Daarna dreigde hij om te vertrekken, maar de rechter beval hem om te gaan zitten. Aaron moet nu zijn vuurwapens inleveren. Doet hij dat niet, dan zou hij in de gevangenis kunnen belanden.

Schizofrenie

Aaron Carter staat al enkele maanden in het middelpunt van de belangstelling. Het begon allemaal toen de man, die met ‘I Want Candy’ en ‘Aaron’s Party’ in het collectieve muziekgeheugen van de nillies gegrift staat - een opmerkelijke bekentenis deed in de Amerikaanse talkshow ‘The Doctors’. Begin september vertelde daar dat hij aan schizofrenie lijdt, bipolair en manisch-depressief is en last heeft van acute angstaanvallen. Hij toonde het publiek van het programma ook hoeveel medicatie hij dagelijks moet nemen. Onder andere het kalmeermiddel Xanax, angstremmer Hydroxyzine en Omeprazole (een middel om maagklachten te bestrijden) zijn voor Aaron vaste kost. “Dit is mijn werkelijkheid”, aldus de zanger. “En ik wil dat niet langer verbergen.”

Dat was niet de enige opvallende getuigenis in het interview. Zo gaf de ster ook toe dat hij een tijdlang verslaafd was aan drugs nadat hij aan z’n tanden liet werken. “Ik heb toen inderdaad drugs gebruikt om de pijn te verdoven. Ik heb zes kronen laten plaatsen en dat was best heftig.” Hij werd al een aantal keer opgenomen in een ontwenningskliniek, niet alleen om zijn drugsverslaving maar ook zijn eetstoornis te behandelen.

Bizar gedrag

Niet veel later ontkende Aaron alles wat hij in het programma verteld had. Volgens hem had de show het bewuste fragment ‘opgeknipt’ zonder zijn toestemming. Zijn bizarre gedrag leek zijn bekentenis echter alleen maar meer kracht bij te zetten. Hij bedreigde zijn familieleden - wat hij nu eveneens ontkent - en beschuldigde zijn overleden zus Leslie plots van seksueel misbruik. Broer Nick moest het eveneens ontgelden: hij zou Aaron jarenlang fysiek mishandeld hebben. “Mijn zus heeft mij verkracht vanaf mijn tiende tot mijn dertiende, toen ze haar medicijnen niet nam. En ik ben niet alleen door haar seksueel misbruikt, maar ook door twee van mijn achtergronddansers toen ik acht jaar oud was. En mijn broer heeft mij mijn hele leven misbruikt”, klonk het in een tirade op Twitter.

Rond dezelfde periode ging de politie ook langs bij Aaron na een verontrustende oproep. Iemand in zijn omgeving - vermoedelijk een familielid - maakte zich zorgen en wilde de voormalige ster gedwongen laten opnemen. Bij de psychische evaluatie bij hem thuis werd een wapenarsenaal ontdekt dat Aaron weigerde af te staan. De Carter-telg schaffte zich de laatste jaren al vier aanvalsgeweren en een handpistool aan. Ook zou hij heel wat wapens geërfd hebben. “Toen mijn vader stierf in 2017, heb ik 500 wapens van hem geërfd”, vertelde hij recent nog. “Mijn vader heeft me geleerd dat ik mezelf en mijn familie tot elke prijs moet beschermen. Daarom vind ik het ook noodzakelijk om wapens in huis te hebben.” Die wapens moet hij nu dus toch nog inleveren, tot zijn grote woede.