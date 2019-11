Aaron Carter opgenomen in het ziekenhuis SDE

14 november 2019

21u24

Bron: ANP 8 Celebrities Het lijkt erop dat Aaron Carter (31) is opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram deelt de 31-jarige zanger een foto waarop te zien is dat hij in een ziekenhuisbed ligt.

"Mama zal voor me zorgen", schrijft Aaron Carter bij het plaatje dat genomen is in een ziekenhuis in Destin, Florida. Waarom hij precies is opgenomen, vertelt de zanger niet. Mogelijk heeft het te maken met de mentale problemen waarmee hij kampt. Enkele maanden geleden maakte hij in het programma ‘The Doctors’ bekend te lijden aan schizofrenie en angstaanvallen. Ook zou hij manisch-depressief zijn. Hij toonde het publiek van het programma ook hoeveel medicatie hij dagelijks moet nemen. Onder andere het kalmeermiddel Xanax, angstremmer Hydroxyzine en Omeprazole (een middel om maagklachten te bestrijden) zijn voor Aaron vaste kost. “Dit is mijn werkelijkheid”, aldus de zanger. “En ik wil dat niet langer verbergen.” Dat was niet de enige opvallende getuigenis in het interview. Zo gaf de ster ook toe dat hij een tijdlang verslaafd was aan drugs nadat hij aan z’n tanden liet werken. “Ik heb toen inderdaad drugs gebruikt om de pijn te verdoven. Ik heb zes kronen laten plaatsen en dat was best heftig.” Hij werd al een aantal keer opgenomen in een ontwenningskliniek, niet alleen om zijn drugsverslaving maar ook zijn eetstoornis te behandelen.

Wapenarsenaal

Aaron vertelde bij ‘The Doctors’ dat hij nu op het goede pad is en zich beter voelt, maar zijn gedrag sinds dat interview doet daar nogal aan twijfelen. Zo belde iemand - vermoedelijk een familielid - een tijd geleden nog de politie omdat hij zich zorgen maakte over de geestelijke toestand van Aaron. Bij de psychische evaluatie bij hem thuis werd een wapenarsenaal ontdekt dat Aaron weigerde af te staan. Na de evaluatie mocht Aaron niet alleen thuisblijven, hij mocht ook zijn wapens houden.

Na de berichten over het wapenarsenaal vroeg Aarons broer Nick een omgangsverbod aan, net als zijn tweelingzus Angel. Ze vrezen beiden voor hun veiligheid nadat Aaron hen bedreigd zou hebben.“Gezien Aaron’s toenemende zorgwekkende gedrag en zijn recentelijke bekentenis dat hij met de gedachte speelt om mijn zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden, hadden wij geen andere keus dan harde maatregelen te treffen”, verklaarde Nick. “Klinkklare onzin”, briest Aaron echter op Twitter. Hij zegt nooit een familielid met de dood bedreigd te hebben. Sterker nog: het enige dat hij wil, is met rust gelaten worden.

Niet veel later beschuldigde hij Nick en zijn overleden zus Leslie plots van seksueel misbruik. “Mijn zus heeft mij verkracht vanaf mijn tiende tot mijn dertiende, toen ze haar medicijnen niet nam. En ik ben niet alleen door haar seksueel misbruikt, maar ook door twee van mijn achtergronddansers toen ik acht jaar oud was. En mijn broer heeft mij mijn hele leven misbruikt”, klonk de onthutsende bekentenis van Aaron.

Misbruik

Carter zegt dat zijn zus Leslie, die in 2012 overleed aan een overdosis, bipolair was en daarvoor medicatie kreeg. Maar door die medicijnen voelde ze zich vreemd waardoor ze die niet meer wilde innemen. “Wanneer ze haar medicijnen niet nam, deed ze dingen die ze niet wilde doen. Dat geloof ik echt. Ik was tien jaar oud...”

Aaron zit al vijftien jaar in therapie voor de verwerking van het misbruik, twittert hij. “Ik heb veel verschillende behandelingen gehad. Ik heb eindelijk de juiste gevonden. Ik heb mijn ups en downs gehad en ik blijf aan mijn mentale gezondheid werken en binnenkort hoef ik geen medicijnen meer te nemen.”

Helemaal niet schizofreen

Intussen zegt hij ook helemaal niet schizofreen of bipolair te zijn. Hij beschuldigt het programma ‘The Doctors’ ervan dat ze het fragment waarin hij zijn aandoeningen lijkt te delen zonder zijn toestemming opgeknipt hebben. De makers van de show ontkennen dat met klem, en aan de vele bizarre tweets te zien die maar blijven binnenstromen, lijkt het inderdaad niet goed te gaan met Aaron.

In september liet hij trouwens nog een enorme tatoeage in zijn gezicht plaatsen. Aaron haalde zijn inspiratie voor de tatoeage bij een coverfoto van Rihanna uit 2013. De zangeres stond toen met een slangenkapsel op de cover van het magazine GQ. Carter livestreamde de tattoosessie van begin tot eind. Na afloop toonde hij trots het resultaat op Instagram. Hij schreef bij de foto: “Ik ben de grootste in de muziekwereld op dit moment. Ik kan niet genegeerd worden.” Zijn fans toonden zich iets minder enthousiast.