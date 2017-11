Aaron Carter onherkenbaar: 21 kilo verdikt na drugsverslaving TDS

10u47

Bron: Instagram 0 Instagram Celebrities Aaron Carter is haast onherkenbaar veranderd. De 29-jarige zanger is liefst 21 kilo aangekomen in enkele maanden tijd. Hij meldde zich recent bij een kliniek om af te rekenen met zijn verslavingen. Maar nu gaat het dus de goede kant op met de Carter.

Op Instagram deelde Aaron trots een voor en na foto van zijn lichaam. "Ik ging van 52 naar 73 kilo in twee maanden tijd en ik voel mij fantastisch. Ik ben klaar voor 2018!", aldus de zanger.

Leven omgooien

Vorige maand liet Aaron al trots weten dat hij tijdens zijn verblijf in een afkickkliniek in drie weken 14 kilo was aangekomen. Het broertje van Backstreet Boy Nick Carter meldde zich eind september om af te rekenen met zijn verslavingen. "Alleen ik kan mijn leven veranderen. Niemand anders kan het voor mij doen", zei hij toen. Ook maakte hij al eerder bekend dat hij een eetstoornis heeft.

This is my before and after pics. I went from 115 to 160 pounds in two months I feel amazing. 2018 I’m ready for you!! My new Music is on its way! 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door aaroncarter (@aaroncarter) op 10 nov 2017 om 23:02 CET