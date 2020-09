Aaron Carter maakt debuut in pornowereld SDE

06 september 2020

17u54

Bron: Page Six, Metro UK 1 Celebrities We kennen Aaron Carter (32) vooral als zanger, maar het lijkt erop dat de Amerikaan een nieuw carrièrepad probeert uit te stippelen. Vrijdagavond maakte hij namelijk z'n opwachting op de pornowebsite Cam Soda.

Aaron Carter kondigde het vrijdag zelf aan: hij zou die avond voor het eerst z'n opwachting maken op de pornosite Cam Soda. Een woordvoerder van de website liet aan Page Six weten dat Aaron ‘speels bananen zou eten en er enkele zou pellen met z'n voeten’. “Hij zal ook voor de eerste keer ooit masturberen voor een live-publiek", klonk het. De zanger koos ervoor om vanuit z'n huis uit te zenden. Wie de pornosite bezocht, kon zien hoe de zanger onder meer een douche nam en naakt op z'n bed gitaar speelde.

De website is niet onbekend voor Aaron, want ook z'n verloofde, Melanie Martin, is erop te zien. Nochtans was de zanger daar naar verluidt niet erg blij mee: “Hij werd gek en wilde haar eigenlijk uit de buurt van haar computer houden." Nu lijkt hij dan toch bijgedraaid. Aaron heeft trouwens ook een OnlyFans-pagina, waar fans een abonnement van 27 dollar per maand kunnen aangaan om exclusieve content van hem te zien.

Aaron en Melanie maakten in juni hun verloving gekend, nadat ze enkele maanden eerder - in april - met elkaar hadden gebroken. In die tussenperiode kreeg Melanie ook een miskraam. “Vanwege de stress", vertelde Aaron toen. “We gaan het tijd geven zodat ze kan genezen en dan gaan we het opnieuw proberen. Dat willen we allebei. Ik moet voor haar zorgen.”

Het is een volgende hoofdstuk in het turbulente leven van Aaron. De zanger gaf eerder al toe dat hij met psychische problemen, zoals schizofrenie, kampt. Zijn irrationele gedrag zorgde ervoor dat zijn broer Nick en tweelingzus Angel een contactverbod aanvroegen. Aaron had namelijk gedreigd om hen te vermoorden. Ook oordeelde de rechter dat Aaron geen wapens meer in huis mag hebben, omdat hij niet stabiel is. De zanger liet zich recent ook opmerken door enkele reusachtige tatoeages in zijn gezicht te laten plaatsen, waaronder de naam van Melanie.

