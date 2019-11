Aaron Carter krijgt ook contactverbod voor zijn broer Nick SDE

21 november 2019

08u38

Bron: ANP 0 Celebrities Aaron Carter (31) mag een jaar lang geen contact meer opnemen met zijn broer Nick (39). Dat heeft een rechter in Las Vegas volgens TMZ woensdag bepaald. Ook Aarons tweelingzus Angel heeft al zo'n contactverbod lopen.

Backstreet Boy Nick had om dit verbod gevraagd omdat zijn jongere broer Aaron had gedreigd de zwangere vrouw van Nick en hun ongeboren zoon te doden. Aaron vertelde in september dat hij last heeft van schizofrenie en dat hij aan zijn geestelijke gezondheid moet werken. Om deze reden heeft hij een reeks optredens de komende maanden afgelast. Aaron en zijn oudere broer Nick hebben elkaar al een paar jaar niet gezien.

Een rechter in Californië legde Aaron dinsdag ook al een contactverbod op voor zijn tweelingzus Angel. De schizofrene zanger had gedreigd huurmoordenaars op haar af te sturen. Ook oordeelde de rechter dat Aaron geen wapens meer in huis mag hebben, omdat hij niet stabiel is. Dat maakte de jonge zanger pas echt kwaad.