Aaron Carter is verliefd, en iedereen mag het weten TK

25 september 2018

09u13

Bron: ANP 0 Celebrities Nadat hij in 2017 voornamelijk negatief in het nieuws kwam, lijkt Aaron Carter zijn leven weer helemaal op de rails te hebben. De zanger is stapelverliefd en dat mag de hele wereld weten. In een Instagram-post schrijft hij in superlatieven over zijn nieuwe vriendin Lina Valentina, die hij bombardeert tot 'de liefde van mijn leven'.

"Eindelijk heb ik haar gevonden, mijn grote liefde. Nooit eerder heeft iemand me zo goed begrepen en zoveel liefde gegeven als deze vrouw. Lina Valentina, jij hebt mijn hart voor de rest van mijn leven. Onze relatie is nog vrij nieuw, maar wij worden samen oud en stichten een gezin. Ik zal je altijd met respect behandelen en de man zijn die ik altijd heb willen zijn. Jij bent de vrouw waar ik van gedroomd heb. Jij bent mijn licht, mijn koningin en ik zal altijd voor ons strijden. Ik hou van jou met alles dat ik heb. Relaties zijn nooit makkelijk, maar ik wil dat je weet dat ik altijd verliefd op jou zal blijven," aldus een dolgelukkige Aaron.

Carter, het jongere broertje van Backstreet Boy Nick, heeft het afgelopen jaar hard aan zichzelf gewerkt. Hij kampte met een ernstige drugsverslaving en ruziede openlijk op Twitter met zijn oudere broer. Nadat Aaron zichzelf vrijwillig incheckte bij een afkickkliniek, werd de band tussen hem en Nick ook weer beter, al zal er altijd sprake zijn van een competitie. "Dit is iets tussen broers, zo gaat dat in elke familie. Ik hou ontzettend veel van hem. Nick is acht jaar ouder, dus hij heeft veel invloed op me gehad. Maar er was ook altijd veel onderlinge strijd," aldus Aaron.