Aaron Carter is jaloers op zijn grote broer, Backstreet Boy Nick: "Hij heeft een vrouw en een kind, ik wil dat ook"

Aaron Carter heeft een openhartig interview gegeven aan ET Online, waarin hij ingaat op de moeizame relatie met zijn oudere broer Nick. Hij geeft toe dat hij soms jaloers is op de Backstreet Boy: "Hij heeft een vrouw en een kind, ik wil dat ook. Het is mijn droom om een familie te hebben. Ik wil een prachtige vrouw en een paar dochtertjes hebben, die naar pappa's nieuwe muziek komen luisteren."

Toen Aaron gevraagd werd naar de huidige situatie tussen hem en Nick, antwoordde hij: "Dit is iets tussen broers, zo gaat dat in elke familie. Ik houd ontzettend veel van hem. Kijk, Nick is acht jaar ouder, dus hij heeft veel invloed op me gehad. Maar er was ook altijd veel competitie.

Aaron en Nick kwamen het afgelopen jaar in het nieuws door een aantal negatieve tweets. Toen Carter Jr. ernstig kampte met zijn verslavingen, gaf Nick via Twitter zijn support. Hierop reageerde Aaron woedend: "Als je echt met me begaan was, had je me wel even gebeld. Wat ontzettend laf om mij naar beneden te trappen, terwijl ik al op de grond lig."

Hoewel de Carter boys dus weer closer zijn met elkaar, zullen ze de kerst niet samen doorbrengen: "Nee, ik ga vrijwilligerswerk doen tijdens deze dagen. Het is niet dat ik geen tijd met mijn familie wil doorbrengen, maar op dit moment vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor anderen", aldus Aaron.