Aaron Carter en vriendin verwachten eerste kind samen

22 april 2020

16u31

Bron: People 0 Celebrities Vrolijk nieuws voor Aaron Carter (32) en zijn vriendin Melanie Martin (32). De twee zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat laat de zanger weten aan People. Het is opmerkelijk nieuws, want drie weken geleden werd Melanie nog gearresteerd wegens huiselijk geweld.

In een video op Instagram Live maakte Aaron Carter de zwangerschap bekend: “Er is duidelijk een baby onderweg”, vertelde de glunderende zanger terwijl hij een positieve zwangerschapstest toonde. “Ik ga sowieso een drukbezette vader zijn.” Aan het Amerikaanse magazine People geeft hij meer informatie over de zwangerschap. “Dit is wat we allebei willen. We waren al even aan het proberen. Ik richt me nu op de toekomst en op het vaderschap", klinkt het. “Ik wil een goede vader zijn. Ik ben echt gefocust! Mijn muziekcarrière loopt heel erg goed, ik ben aan het toeren, ik heb een kledinglijn ... Al die dingen die niet per se met muziek te maken hebben. Maar familie is het allerbelangrijkste voor me."

In januari maakte Carter zijn relatie met Melanie Martin bekend. “We leren nog steeds zoveel over elkaar", schreef hij een maand later op Instagram. “Over wat onze grenzen zijn, die van haar en die van mij. En let op: zij komt altijd eerst, voor je eigen egoïstische wensen. Dat heb ik geleerd van mijn vader.” En hij vervolgde: “Zij heeft me een liefde getoond waarvan ik niet wist dat ze bestond.” In maart liet de zanger haar naam boven zijn oog tatoeëren.

Huiselijk geweld

Maar diezelfde maand nog liep het mis voor het prille koppel. Martin werd gearresteerd voor huiselijk geweld. Naar verluidt had ze hem over haar zwangerschap verteld, maar geloofde Carter haar niet. Dat gesprek liep vervolgens uit op een handgemeen dat leidde tot Martins arrestatie, omdat ze de zanger heftig gekrabd zou hebben. “Je moet niet wachten tot iemand je verschillende keren slecht behandelt”, schreef Carter toen op Twitter. “Het moet maar een keer gebeuren, en als ze daarmee wegkomen, als ze weten dat ze je zo kunnen behandelen, dan wordt dat in de toekomst een patroon.” Maar de plooien zijn ondertussen gladgestreken, vertelt de zanger aan People. “We beseften gewoon dat we van elkaar houden.”

De zwangerschap zorgt hopelijk voor wat rust in het turbulente leven van Aaron. De zanger gaf eerder al toe dat hij met psychische problemen, zoals schizofrenie, kampt. Zijn irrationele gedrag zorgde ervoor dat zijn broer Nick en tweelingzus Angel een contactverbod aanvroegen. Aaron had namelijk gedreigd om hen te vermoorden. Ook oordeelde de rechter dat Aaron geen wapens meer in huis mag hebben, omdat hij niet stabiel is. De zanger liet zich recent ook opmerken door enkele reusachtige tatoeages in zijn gezicht te laten plaatsen.

