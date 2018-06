Aanslag Manchester leverde Ariana Post Traumatisch Stress-syndroom op MVO

De aanslag na haar concert in Manchester heeft Ariana Grande een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) opgeleverd. Dat geeft de zangeres toe in een interview met de Britse editie van Vogue.

"Ik haat het om toe te geven maar waarschijnlijk klopt dat", aldus Ariana, als ze gevraagd wordt of haar duizeligheid en angsten geen signalen van PTSS zijn. "Dat is wat iedereen tegen mij zegt. Het is moeilijk om er over te praten omdat zoveel mensen zulke grote, enorme verliezen hebben geleden. Maar ja, het is echt waar. Ik ken al die families en mijn fans en iedereen heeft er last van."

"Ik heb het gevoel dat ik niet eens zou moeten praten over mijn eigen ervaringen, dat ik zou moeten zwijgen", gaat Ariana verder. "Maar ik zou ook niet goed weten hoe ik erover zou moeten praten zonder te huilen." Bij de aanslag in Manchester in mei vorig jaar kwamen 22 mensen om en raakten honderden mensen gewond.

De 24-jarige Ariana zegt overigens altijd al angsten te hebben gehad. "Ik heb er nooit over gesproken omdat ik dacht dat iedereen dat had, maar toen ik thuiskwam van mijn tournee heb ik nog nooit zoveel angst gehad", zegt ze. Dat was het moment dat ze de studio indook. "Iedereen dacht dat ik gek was geworden maar ik ben een workaholic."