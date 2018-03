Aanklager Bill Cosby wil meer getuigen oproepen MVO

06 maart 2018

08u41 0 Celebrities In een rechtbank in Pennsylvania zijn maandag de aanklagers van Bill Cosby en de advocaten van de gevallen komiek bij elkaar gekomen ter voorbereiding van de nieuwe rechtszaak. De 80-jarige was daarbij zelf ook aanwezig.

Cosby wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De zaak rond één van zijn beschuldigers, Andrea Constand, liep in juni stuk. De jury kon het toen niet eens worden over een uitspraak, waarop de rechter oordeelde dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Eind van de maand wordt een nieuwe jury samengesteld in de nieuwe zaak, die naar verwachting op 2 april van start gaat.

In de voorgesprekken maandag bepleitte de aanklager dat de rechter de getuigenis van 19 mede-beschuldigers van Cosby moet toelaten in de nieuwe zaak. Daarmee zou kunnen worden aangetoond dat de 'The Cosby Show'-ster zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan seksuele misdragingen. De meeste vrouwen die de afgelopen jaren met aantijgingen aan het adres van Cosby naar voren kwamen, denken door de komiek gedrogeerd te zijn, alvorens hij seks met ze had.

De acteur heeft altijd volgehouden dat alle vrouwen waarmee hij seks had, daar zelf mee hebben ingestemd. Ook maandag herhaalde hij die bewering. De rechtbank heeft twee dagen ingepland voor de bespreking van de zaak, maar rechter Steven O'Neill liet maandag al weten te betwijfelen of dat wel genoeg tijd is.