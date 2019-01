Aanklacht van actrice Ashley Judd tegen Weinstein afgewezen IB

10 januari 2019

04u48

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Een flinke tegenvaller voor Ashley Judd. De actrice, die zich als een van de eerste slachtoffers meldde in het Harvey Weinstein-schandaal, heeft te horen gekregen dat haar aanklacht wegens seksueel ontoelaatbaar gedrag door de rechtbank is afgewezen. Dit meldt TMZ.

Volgens Judd zou Weinstein haar geen rol in de film ‘Lord Of The Rings’ hebben gegeven omdat ze niet op zijn avances inging. Ook zou hij haar op een zogenaamde zwarte lijst hebben gezet voor andere rollen. De actrice klaagde de gevallen Hollywoodproducent aan voor misbruik in een professionele relatie.

De rechter oordeelde dat de twee destijds geen relatie hadden die binnen de wet viel. Hun professionele band als producer en actrice viel daarbuiten. In 2018 is deze wet aangepast, maar zaken uit het verleden kunnen niet meer als zodanig behandeld worden. Judd kan haar claim wegens laster wel nog steeds indienen.

Judd was een van de eerste vrouwen die sinds oktober 2017 Weinstein, openlijk van seksueel wangedrag hebben beschuldigd. Een woordvoerder van Weinstein zei eerder dat de voormalig filmproducent “noch mevrouw Judd heeft belasterd, noch zich met haar carrière heeft bemoeid.’’