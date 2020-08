Aangepaste getuigenverklaringen, jury onder druk: Kim Kardashian wil onschuld van rapper C-Murder bewijzen na moord op 16-jarige fan SDE

17 augustus 2020

17u59

Bron: CNN 1 Celebrities Ze mag dan zelf met Ze mag dan zelf met huwelijksproblemen kampen, Kim Kardashian (39) is haar missie om het Amerikaanse rechtssysteem te hervormen nog niet vergeten. Dit keer richt ze haar pijlen op de rapper C-Murder (49) die - zoals z'n naam ironisch genoeg al aangeeft - een levenslange celstraf voor de moord op een jonge fan uitzit. Maar Kim is ervan overtuigd dat de man onschuldig is.

Zeggen dat de zestienjarige Steve Thomas een grote fan was van C-Murder, is allerminst overdreven. De jongen luisterde non-stop naar de muziek van de Amerikaanse rapper en bekleedde de muren van z'n slaapkamer met posters van de man. Een typische tiener dus. C-Murder, wiens echte naam Corey Miller is, was op dat moment nog geen superster. Wel had hij al drie platina-albums op z'n naam staan, werkte hij regelmatig samen met mensen als Snoop Dogg en Jermaine Dupri en kon hij meedrijven op het succes van z'n broer, Master P. Toen hij in 2002 in de Platinum Club in Harvey, Louisiana, optrad, aarzelde Steve geen seconde. Hij leende de identiteitskaart van een oudere vriend zodat hij binnengelaten zou worden, vertelde z'n ouders dat hij naar de film ging en bekleedde z'n tanden met gouden folie zodat het leek of hij een grill in z'n mond had, zoals z'n idolen.

Ware gerechtigheid voor deze jongeman houdt in dat de persoon die hem echt vermoord heeft, verantwoordelijk gehouden wordt voor z'n daden en dat Corey Miller terug naar huis kan, naar z'n kinderen Kim Kardashian

Maar in de club liep het mis. Wat er precies gebeurde, is zo’n achttien jaar later nog steeds onduidelijk, maar zeker is wel dat Steve in elkaar geslagen werd door de entourage van C-Murder. Die zou zelf ook enkele klappen hebben uitgedeeld. Daarna volgde een schot, gevolgd door de woorden “Weet je verdomme niet wie ik ben?” - volgens getuigen uitgesproken door de rapper. Steve Thomas was dood. C-Murder werd later die nacht nog opgepakt door de politie voor een ander misdrijf. Pas een maand later werd hij aangeklaagd voor de moord op Steve. Daarvoor zit hij nu een levenslange gevangenisstraf uit.

Onschuldig?

Als het aan Kim Kardashian ligt, komt de rapper binnenkort echter weer vrij. De realityster is al een tijdje bezig met een studie rechten en heeft in die periode al verschillende mensen uit de gevangenis weten te halen. Ze hoopt Corey - die volgens haar onschuldig is - aan dat rijtje toe te kunnen voegen. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met zangeres Monica, die ten tijde van z'n veroordeling een relatie had met de rapper.

“De jury heeft Corey veroordeeld met 10-2", liet Kim weten op Twitter. “Hij werd veroordeeld tot levenslang. Als z'n proces nu zou plaatsvonden, dan zou de jury unaniem moeten zijn voordat hij veroordeeld zou worden. Sinds het proces hebben getuigen hun verklaring ingetrokken en is nieuw bewijsmateriaal over z'n mogelijke onschuld aan het licht gekomen. Er zijn ook beweringen van juryleden die zeggen dat ze onder druk gezet zijn om hem te veroordelen." Ze vervolgde: “Mijn hart gaat uit naar de familie van Steve Thomas. Ik kan me alleen maar inbeelden hoe moeilijk dit is. Mijn bedoeling is zeker niet om deze pijnlijke wond terug open te rijten, maar om de waarheid over deze tragedie te helpen vinden. Ware gerechtigheid voor deze jongeman houdt in dat de persoon die hem echt vermoord heeft, verantwoordelijk gehouden wordt voor z'n daden en dat Corey Miller terug naar huis kan, naar z'n kinderen."

Ik weet dat het individu dat ik zag schieten, niet Corey Miller is Ooggetuige Kenneth Jordan in 2018

Artiest en leider

Het klopt inderdaad dat de zaak niet onbesproken is. In 2018 gaven twee ooggetuigen, Kenneth Jordan en Darnell Jordan, bijvoorbeeld toe dat ze - in tegenstelling tot hun eerdere getuigenis - niet gezien hadden dat C-Murder de trekker overhaalde. “Ik weet dat het individu dat ik zag schieten, niet Corey Miller is”, schreef Kenneth in een beëdigde verklaring. Hij beweerde ook dat agenten hem onder druk zetten om de rapper als schuldige aan te wijzen. Als hij dat niet deed, zouden ze zijn eigen criminele verleden weer naar boven halen en riskeerde hij zelf tien jaar cel. De rechter deed z’n nieuwe verklaring echter af als ‘ongeloofwaardig’, waardoor C-Murder vooralsnog niet vervroegd vrijgelaten werd. Ook een jurylid gaf later toe dat ze door de andere juryleden onder druk gezet was om de rapper toch maar te veroordelen, waardoor het uiteindelijk tien tegen twee werd.

Ex-vriendin Monica hoopt dan ook dat de poging van Kim Kardashian wél iets zal uithalen. “C-murder en ik zijn met elkaar verbonden door de waarheid, eerlijkheid en loyaliteit. Nog nooit hebben we een belofte verbroken, en ik heb gezworen om hulp te zoeken. Na een gesprek in tranen met Lala (Anthony, een Amerikaanse tv-persoonlijkheid, red.) hebben we contact gezocht met Kim Kardashian. Ik heb haar uitgelegd waarom ik wéét dat Corey onschuldig is.” En ze vervolgt: “Corey verdient het om naar huis te gaan, naar z'n dochters, en om de vader te zijn die ze nodig hebben. Om de artiest en de leider te zijn die hij altijd geweest is en om hoop te verspreiden aan zij die dit ook hebben meegemaakt."