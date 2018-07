Aangeklaagde Harvey Weinstein blijft voorlopig gespaard van huisarrest TDS

09 juli 2018

20u07

09 juli 2018

De wegens verkrachting aangeklaagde ex-filmproducent Harvey Weinstein wordt voorlopig niet onder huisarrest geplaatst. Het Openbaar Ministerie slaagde er maandag niet in om met een vordering de 66-jarige filmmagnaat onder huisarrest te laten plaatsen in een van zijn woningen in New York.

Weinstein draagt momenteel een enkelband en verblijft in zijn huis in Connecticut. Om New York of Connecticut te mogen verlaten, moet hij een toelating vragen. Weinstein was in mei tegen een borgtocht van een miljoen dollar op vrije voeten gekomen.

Tijdens de hoorzitting werd Weinstein wegens een bijkomend seksueel misdrijf en twee aanrandingen aangeklaagd. Weinstein, die geboeid de rechtszaal werd binnengeleid, pleitte niet schuldig. Bij een veroordeling riskeert hij in het ergste geval een levenslange gevangenisstraf. De aanklacht weegt nu zwaarder, zei openbaar aanklaagster Joan Illuzzi bij haar vordering voor het huisarrest aan rechter James Burke.

Weinsteins advocaat Benjamin Brafman verklaarde dat zijn cliënt zich tot nog toe aan alle voorwaarden heeft gehouden en met de autoriteiten heeft samengewerkt. "Hij brengt enkel een bezoek aan mijn kantoor, een kantoor in Manhattan waar hij zijn brood verdient, en doktersbezoeken in Connecticut". In september is een volgende gerechtelijke zitting gepland, een datum voor een mogelijk begin van een proces is er nog niet.