Aan Kevin Spacey gelieerde Britse theaterschool opgedoekt IB

28 februari 2018

03u30

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De Kevin Spacey Foundation, die Britse jongeren op weg hield in de theaterwereld, houdt per vandaag op te bestaan. Dat meldt Variety.

De stichting was al bijna niet meer actief op sociale media sinds de verhalen over seksueel misbruik door Spacey naar buiten kwamen. De acteur werd eind oktober door Anthony Rapp beschuldigd van aanranding. De Star Trek-acteur zou slechts 14 zijn geweest toen het misbruik plaatsvond. Later kwamen nog eens vijftien mensen naar voren met verhalen over seksueel wangedrag door de acteur, die daarop door Netflix werd ontslagen bij hitserie House Of Cards.

"Niet meer levensvatbaar"

De mensen achter de stichting hebben besloten dat de organisatie "niet meer levensvatbaar is", en doeken de foundation op. Op de website van de organisatie laten zij weten: "We willen al onze partners, artiesten en organisaties bedanken voor het geweldige werk dat ze hebben gedaan voor de foundation." Ze spreken daarbij de wens uit dat de jongeren die door de stichting zijn geholpen, verder worden gesteund door andere organisaties.