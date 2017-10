Aan deze docu werkte George Michael tot twee dagen voor zijn dood Annelies Roebben

George Michael: Freedom ging vorige week in première op de Britse tv. Vanavond is België aan de beurt, Canvas zendt hem helemaal uit om 22.50 uur. De ontroerende documentaire onthult niks wat fans niet al lang wisten. Maar wat opmerkelijk is, is dat George Michael tot twee dagen voor zijn dood - op kerstdag 2016 - zelf aan Freedom werkte. Alsof hij wist dat zijn einde nabij was, en iets wilde nalaten. Zijn verhaal. Zijn versie van alles wat er tot nog toe over hem bekend was.

Er is weinig aandacht voor de seksschandalen en drugsfeiten waarmee hij tijdens zijn leven de pers haalde. Wel vertelt hij met een nooit eerder geziene openhartigheid over zijn liefdesleven. Zijn verhouding met Anselmo Feleppa was voor hem de gelukkigste periode in zijn leven, zegt hij. Al duurde het geluk maar zes maanden. Feleppa overlijdt in 1993 aan de gevolgen van aids. Met dat verhaal werpt George Michael meteen ook een heel ander licht op andere gebeurtenissen in zijn leven, die crucialer blijken dan eerder gedacht.

Hartverscheurend optreden

Eerst was er de dood van zijn held Freddie Mercury, die George Michael in april 1992 tijdens de live tribute zou vereeuwigen met zijn versie van Somebody To Love. De uitvoering was zo hartverscheurend, zegt hij zelf, omdat hij voortdurend moest denken aan zijn geliefde bij wie toen net het aidsvirus was aangetroffen. Iets wat Michael geheim hield want hij was toen nog steeds niet uit de kast. Na het overlijden van Anselmo stak George Michael al zijn energie in het ontbinden van zijn contract met platenfirma Sony. Hij verliest de rechtszaak, die hij zonder de dood van zijn geliefde nooit zou zijn begonnen en waarvan hij nu zegt dat het pure tijdverspilling was. Al die gebeurtenissen leiden voor George Michael tot wat hij zelf zijn meest creatieve periode noemt en die leidt tot de plaat Older uit 1996, waarop hij zijn verlies verwerkt.

Coming out

Pas in 1998 deed George zijn coming out, na het beruchte toiletschandaal in LA. Maar bovenal blijkt uit de documentaire de wens van George om herinnerd worden als een echte kunstenaar. Hij wil bewijzen dat hij meer is dan het popidool waarvoor hij altijd versleten is. Met getuigenissen van een fiks aantal groten der aarde zoals Adele, Stevie Wonder, Elton John, Nile Rodgers en Ricky Gervais, die die stelling kracht moeten bij zetten. Afgelopen weekend verscheen ook een heruitgave van Listen without prejudice Vol. One uit 1990. Een luisterbeurt doet eigenlijk meer dan de hele - nochtans prachtige - documentaire. Een enkele luisterbeurt en je hoort een van de grootste zangers aan het werk uit de recente muziekgeschiedenis. Michael bewijst daar zonder moeite zijn eigen stelling, daar had hij eigenlijk geen documentaire voor nodig. (ARo)

Photo News George Michael in 1986 tijdens het afscheidsconcert van Wham!