A$AP Rocky wil asielzoekers in Zweden helpen

20 november 2019

08u30

Bron: TMZ 0 Celebrities De opbrengst van het concert dat A$AP Rocky (31) volgende maand in Stockholm geeft, gaat naar een Zweedse organisatie die asielzoekers bijstaat. De rapper zegt in een interview met TMZ dat hij tijdens zijn maand in een Zweedse gevangenis deze zomer veel asielzoekers is tegengekomen die niet de steun krijgen die ze nodig hebben.

"Ik als ster kreeg wereldwijd publiciteit, ik werd bijgestaan door de Amerikaanse ambassade. Maar deze mensen komen uit landen die ze niet helpen. Sommigen zitten tien maanden tot twee jaar in een cel voordat ze een rechter zien. Ik wil iets voor hen doen", aldus de muzikant. Daarom doneert A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, de opbrengst van zijn concert in Stockholm volgende maand aan FARR, een Zweedse organisatie die asielzoekers bijstaat.

Bang om terug te keren naar Zweden is A$AP Rocky niet. De rapper zegt vastbesloten te zijn zich niet te laten intimideren door de Zweedse autoriteiten. "Ze willen niet dat we terugkomen. Ze willen dat we bang zijn en wegblijven. Ik vind het moedig dat we dat niet doen.”

De rapper werd in augustus veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad eind juni. Ook moest hij het 19-jarige slachtoffer, dat verwondingen opliep bij de knokpartij, een schadevergoeding van 1100 euro betalen.