A$AP Rocky toch op laatste festivaldag Lowlands IB

18 augustus 2019

04u47

Bron: ANP 0 Celebrities Lange tijd was het onzeker of rapper A$AP Rocky, die in Zweden was aangeklaagd wegens mishandeling, vandaag op Lowlands zou staan. Maar de Amerikaan beklimt toch echt het podium tijdens de laatste dag van het festival in Biddinghuizen.

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, kreeg woensdag een voorwaardelijke straf opgelegd nadat hij in juni betrokken was bij een vechtpartij in Stockholm. De rapper moet het slachtoffer, dat hieraan ernstige verwondingen overhield, daarnaast een schadevergoeding betalen. Een dag voor de uitspraak liet de manager aan Lowlands weten dat A$AP Rocky gewoon zou gaan optreden, wat de uitkomst ook zou zijn.

De rapper staat om half acht vanavond als een van de hoofdacts in de Alpha-tent. Ook acts als Franz Ferdinand, Tame Impala, James Blake en New Order staan op het affiche van de laatste dag van de 27e editie.