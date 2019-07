A$AP Rocky pleit onschuldig tijdens Zweedse rechtszaak SD

30 juli 2019

14u13

Bron: Metro UK 0 Celebrities In Zweden is de rechtszaak tegen A$AP Rocky (30), wiens echte naam Rakim Mayers is, van start gegaan. De rapper - die beschuldigd wordt van mishandeling - pleitte onschuldig.

A$AP Rocky zit al sinds 3 juli in de gevangenis in Stockholm nadat hij en enkele leden van zijn entourage een man op straat zouden hebben aangevallen. Het proces tegen de rapper begon vandaag en verwacht wordt dat het drie dagen zal duren. Vrijdag zou er een uitspraak komen.

Volgens BBC-journalist Larissa Kennelly, die op het proces aanwezig is, vraagt de man die aangevallen werd voor een schadevergoeding van 139.700 Zweedse kronen, zo'n 13.125 euro. Volgens Kennelly “zat A$AP Rocky rechtop en was hij erg betrokken” toen de bewijslast werd voorgelezen. Journalist Maddy Savage voegde eraan toe: “A$AP Rocky lijkt erg toegewijd - hij zit rechtop in zijn stoel, en bekijkt de rechtsdocumenten die worden geprojecteerd. Hij draagt een groene t-shirt en een oortje, langs daar krijgt hij een vertaling van wat er gebeurt. Hij pleit onschuldig aan mishandeling na het gevecht vorige maand.”

Journalist Markus Karlsson geeft dan weer wat meer informatie over de strafmaat. “De maximumstraf voor mishandeling is twee jaar gevangenisstraf. Maar de experts waarmee ik sprak betwijfelen dat dat in dit geval zal gebeuren. Indien Rocky veroordeeld wordt, krijgt hij misschien een paar maanden celstraf, en het zou kunnen dat hij het meerendeel daarvan al achter de rug heeft.”

