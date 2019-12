A$AP Rocky plaatst 'tralies' op podium Stockholm MVO

12 december 2019

11u30

A$AP Rocky trad woensdag voor het eerst op in Zweden na zijn gevangenisstraf in het land afgelopen zomer. De rapper liet voor zijn optreden op Instagram weten dat hij blij was terug te zijn in het Scandinavische land.

Voor aanvang van het concert in Stockholm was het podium omgebouwd tot een grote cel en de achtergronddansers trapten het optreden af in gevangenisoutfits. Toch wilde Rakim Mayers, zoals de muzikant eigenlijk heet, vooral een liefdesboodschap verspreiden. “Dank allemaal voor jullie komst hier in Zweden”, zei de 31-jarige volgens Reuters tegen het publiek. “Ik heb ons niet samengebracht om het over de Zweedse autoriteiten te hebben, of over de politiek hier of Amerikaanse politiek. Ik ben hier vandaag voor liefde en eenheid.”

‘s Middags plaatste de rapper een video op Instagram vanuit de wijk Husby, die hij omschreef als een achterbuurt. “We zijn hier om onze mensen te bezoeken, om hen te laten weten dat we om ze geven. Wie uit de ‘hood’ komt, komt er vanavond gratis in.”

A$AP Rocky werd deze zomer ruim een maand vastgehouden na een vechtpartij in Stockholm. Hij werd in augustus veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moest hij het 19-jarige slachtoffer, dat verwondingen opliep bij de knokpartij, een schadevergoeding van 1100 euro betalen.