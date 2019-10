A$AP Rocky onthult dat hij seksverslaafd is MVO

16 oktober 2019

14u15

Bron: ANP 0 Celebrities A$AP Rocky worstelt met een seksverslaving. De Amerikaanse rapper onthult zelfs dat hij daar al sinds de middelbare school mee kampt.

“Ik ben altijd al seksverslaafd geweest”, vertelt de 31-jarige rapper in een fragment van het Amerikaanse programma Untold Stories of Hip Hop dat donderdag wordt uitgezonden. A$AP Rocky voegt daaraan toe dat hij dat als sinds de middelbare school is. Als de interviewster doorvraagt of het ook echt om een verslaving gaat, zegt de rapper dat hij “denkt van wel”.

Hij wil er bewust open over praten. “Dit zijn dingen waar mensen zich niet over uitlaten en niet willen toegeven, maar ik ga me er niet voor schamen. Ik heb het hart op de tong”, vertelt A$AP Rocky, die vorige maand een voorwaardelijke straf kreeg wegens zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in Zweden.

De rapper was eerder al openhartig over zijn seksleven. Zo vertelde hij in een interview een bed van 100.000 dollar nodig te hebben vanwege zijn vele orgies met vrouwen. Daarnaast verklapte A$AP Rocky dat hij op zijn 13e al zijn eerste ervaring had met groepsseks.