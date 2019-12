869.000 euro per post: deze celebs verdienden in 2019 het meest op Instagram TK

31 december 2019

17u00

Bron: BuzzBingo 0 Celebrities Celebs verdienen niet alleen geld met muziek of films maken, maar verdienen ook een mooie duit aan reclame-opdrachten. Vooral op sociale media zijn zulke deals aan een sterke opmars bezig, zo blijkt uit de lijst die Buzz Bingo samenstelde. Zij verzamelden de tien meest verdienende beroemdheden van het afgelopen jaar op Instagram.

Vooral voetballers, die toch al een niet onaardig loon hebben bij hun eigen club, blijken grootverdieners op het fotoplatform. Op nummer 1 staat de Portugese Cristiano Ronaldo, die het afgelopen jaar maar liefst 47,8 miljoen dollar (42,6 miljoen euro) verdiende via zijn Instagramaccount. Hij had ook het meeste aantal betalende posts: hij postte 49 advertenties, goed voor zo’n 975.000 dollar (zo'n 869.000 euro) per foto.

Ronaldo wordt gevolgd door Lionel Messi, die meteen een stuk minder ophaalde via zijn Instagram. Hij rijfde ‘slechts’ 23,3 miljoen dollar binnen, oftewel zo’n dikke 20 miljoen euro. Hij deed dat in 36 posts, wat betekent dat hij 648.000 dollar (577.000 euro) per post krijgt.

Op plaats drie staat de eerste ‘echte’ celeb: Kendall Jenner. Zij verdiende het meeste van de Kardashian-familie dit jaar en steekt zusje Kylie voorbij, die op de achtste plaats staat. Kendall mocht 15,9 miljoen dollar (14,2 miljoen euro) op haar rekening bijschrijven. Met 26 betaalde posts verdiende ze dus 611.000 dollar of 544.000 euro per post. Kylie kan wel een pak meer vragen per post: zij krijgt 1,27 miljoen dollar per betaalde foto, maar postte er slechts drie in 2019.

Hieronder vind je de volledige top 10: