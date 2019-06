70.000 mensen willen van Keanu Reeves Time's 'Person of the Year' maken SD

24 juni 2019

08u38

Bron: ANP 0 Celebrities Elk jaar kiest het tijdschrift Time de ‘Person of the Year’ - de mens van het jaar. 70.000 mensen vinden dat het nu de beurt is aan Keanu Reeves (54) om die titel toegekend te krijgen en ondertekenden daarom een petitie.

Acteur Keanu Reeves zit al bijna 35 jaar in het vak, maar staat momenteel weer volop in de schijnwerpers met drie grote rollen. De derde ‘John Wick’-film kwam vorige maand uit, en daarnaast heeft Reeves ook een stemmenrol als de Canadese motorrijder Duke Caboom in de vierde film van de ‘Toy Story’-franchise. Ook is hij te zien in de Netflix-film ‘Always Be My Maybe’, waarin hij een versie van zichzelf speelt en daar behoorlijk de spot mee drijft.

De petitie is opgestart door een fan, die op de Change.org schrijft dat de 54-jarige acteur miljoenen heeft geschonken aan kinderziekenhuizen en andere goede doelen zonder daar aandacht voor te vragen. Time heeft nog niet gereageerd op de petitie. De Person of the Year wordt normaal gezien in december bekendgemaakt. In het verleden kregen Donald Trump, Barack Obama (2x) en zelfs Adolf Hitler al de titel van Person of the Year.