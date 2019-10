68-jarige Jane Seymour heeft het moeilijk: “Ik zie er veel te jong uit” SDE

Bron: Hello! 0 Celebrities De meeste vrouwen van haar leeftijd zouden maar al te graag met haar willen ruilen, maar actrice Jane Seymour (68) ziet ook nadelen aan haar jeugdige uiterlijk. Dat vertelt ze in het magazine Hello! Zo heeft ze het moeilijk om gepaste rollen vast te krijgen.

Jane Seymour is 68 jaar oud, maar zo ziet ze er helemaal niet uit. En dat zorgt voor problemen, vertelt ze in Hello!. De voormalige Bond-girl bekent dat filmproducenten aarzelen om haar de rol van oudere vrouw te geven, vanwege haar uiterlijk. En ze moet hen echt overtuigen dat zij ook “oud en nors” kan zijn. “Ik moet echt al mijn make-up weghalen en dan kunnen ze zien dat ik ook in staat ben om ‘oud’ te spelen”, vertelt ze. “Mijn doel is om zo elegant mogelijk oud te worden. Vanbinnen ben ik 20 jaar oud. Op die leeftijd was ik veel te serieus. Ik vond mijn 20 jaar oude alter ego, alleen bevindt die zich nu in dit lichaam. Maar dat is prima. Ik maak veel plezier en ik vind het geweldig.”

(Lees verder onder de foto)

En dat jeugdige uiterlijk heeft Jane naar verluidt vooral te danken aan een hoop pilates, lange wandelingen en wat gewichtheffen, gecombineerd met een gezond dieet zonder suiker en gefrituurd eten. Vorig jaar vertelde ze in een interview al dat ze geen plastische chirurgie in haar gezicht wilde. “Mijn gezicht moet kunnen bewegen", klonk het. “Als het niet beweegt, kan ik de personages niet spelen. Ik voel me erg comfortabel in mijn eigen vel.” Als is ze niet vies van plastische chirurgie in het algemeen. “Ik heb mijn borsten laten doen omdat ik mijn huwelijk onder druk stond, en ik dacht dat dit misschien zou helpen. Ik liet de ruimte tussenin opvullen. En als ik er jonger wil uitzien op het scherm, tape ik mijn nek soms in of draag ik een pruik.”

Ook in Closer magazine vertelde ze onlangs hoe tevreden ze is met haar leeftijd. “Ik voel me nog steeds sexy. Ik doe geen Botox en heb serieus wat rimpels. En in ‘The Kominsky Method’ speel ik een vrouw die ergens in de 70 is, dus ik draag een grijze pruik en laat al mijn rimpels zien. En dat vind ik geen enkel probleem.”