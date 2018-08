60 is het nieuwe sexy: Madonna blijft zichzelf heruitvinden DBJ

02 augustus 2018

00u00 0 Celebrities Over iets meer dan meer dan twee weken wordt Madonna zestig, en de Queen of Pop is sexyer dan ooit, zo blijkt uit een fotoshoot voor de Italiaanse 'Vogue', waarin ze ook getuigt over de voetbalambities van haar zoon. "Als hij toevallig de nieuwe Ronaldo is, is dat de kers op de taart."

Madonna slijt haar dagen tegenwoordig in een riante villa in de buitenwijken van het Portugese Lissabon, omringd door vier van haar zes adoptiekinderen uit Malawi. David Banda, met zijn 12 jaar de oudste, voetbalt bij de Portugese topclub Benfica en dus staat de superster net zoals zoveel andere mama's langs de zijlijn om haar zoon aan te moedigen. "Hij wil al jaren professioneel voetballer worden", zegt ze in het augustusnummer van 'Vogue'. "Maar ik wil vooral dat hij een goed mens wordt. Als hij dan toevallig de volgende Cristiano Ronaldo is, is dat de kers op de taart." Geen druk, kortom.

Op één van de foto's is Madonna te zien in een koets waar ze, met zweep in de hand en met haar kinderen als passagiers, de teugels letterlijk in handen houdt. Op een andere ligt ze languit op het gras, gehuld in een sexy outfit.

Devoot

Toch heeft ze een devoot kantje, zo blijkt. "Portugal is een erg katholiek land, dat komt me goed uit", aldus Madonna in het modeblad. Het lijkt wel eeuwen geleden dat ze door het Vaticaan werd veroordeeld toen ze in de video van 'Like A Prayer' (1989) kruisen in brand stak en danste met een halfnaakte zwarte Jezus. Wat er ook van zij, Madonna blijft zichzelf heruitvinden en daar zal ze ook na zes decennia niet mee stoppen.