6-jarige zoon Mariah Carey shopt online met haar account: hond gekocht én 4.500 euro gespendeerd op Amazon

07 juni 2018

20u37

Bron: YOUTUBE 0 Celebrities Mariah Carey (48) was gisteravond te gast in de immens populaire Amerikaanse talkshow ′Jimmy Kimmel Live!′ en deed er aantal verrassende uitspraken. Zo mag ze haar 7-jarige zoon Moroccan duidelijk niet alleen laten met een iPad: onlangs bestelde hij buiten haar weten om een hond online én gaf hij bijna 4.500 euro uit op webshop Amazon.

"Mijn zoon is een technologisch mirakel. Ik moet hem echt in het oog houden met de iPad", steekt de zangeres van wal. "Onlangs bestelde hij een hond online. Of gaf hij bijna 4.500 euro uit op Amazon. Hij zoekt echt uit hoe alles werkt. En dan denk ik: wat, jij bent 6 jaar oud?"

De zoon van Mariah verbleef bij zijn vader toen hij de viervoeter online wou kopen. "Ze belden Nick (Cannon, haar ex-man, red.) op om te zeggen dat de hond klaar was. 'Maar ik heb helemaal geen hond besteld', reageerde die", lacht Mariah. "Maar we hebben genoeg honden, dus hij werd geannuleerd", zegt ze. "De kinderen hebben al huisdieren. Ze hebben honden, ze hebben vissen, ze hebben alles wat ze nodig hebben".