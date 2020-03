6-jarige North West rapt samen met papa Kanye op Paris Fashion Week BDB

03 maart 2020

08u02

Bron: ANP 0

Bezoekers van de Paris Fashion Week kregen maandagavond een dubbele verrassing. Ze werden niet alleen getrakteerd op een optreden van Kanye West, maar ook z’n zesjarige dochter zong een eigen nummer tijdens de catwalkpresentatie van Yeezy, het modelabel van de rapper. Tijdens de show zong en rapte North een liedje waarin ze het onder meer had over haar schoenen, die "cute and cool" waren. Ook riep ze naar haar nichtje Penelope (7), de dochter van Kims zus Kourtney, die in de zaal zat dat ze van haar hield. Aan het einde van haar optreden kwam trotse pa Kanye met een grote glimlach naast haar staan.