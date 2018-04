52-jarige actrice Pamela Gidley is overleden KDL

30 april 2018

15u39 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Pamela Gidley is eerder deze maand overleden. De actrice, die onder meer te zien was in de film 'Twin Peaks: Fire Walk With Me', werd amper 52.

De doodsoorzaak is niet bekend, maar er wordt verteld dat Pamela op "een rustige manier in ingeslapen" op maandag 16 april. Het nieuws van haar dood raakte nu pas bekend. De familie van de actrice liet al verstaan dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden. "In plaats van bloemen kan er gedoneerd worden aan St. Jude Children's Research Hospital", zo valt te lezen in het overlijdensbericht.

Gidley maakte in 1986 haar filmdebuut in 'Trashin'. Daarna was ze onder meer ook nog naast Melanie Griffith te zien in de culthit 'Cherry 2000' uit 1987 en twee keer in 'Twin Peaks'. Een keer in 1992 en in 2014 ook nog een keer in 'Twin Peaks: The Missing Piece's. Verder had ze terugkerende rolletjes in series als 'CSI: Crime Scene Investigation', 'The Pretender', 'Skin', 'Tour of Duty' en 'Strange Luck'.

Collega Josh Brolin deelde op Instagram al enkele mooie woorden over Pamela.