51-jarige actrice afgedankt door makers 'Chicken Run', "want ik klink te oud"

10 juli 2020

20u17

Bron: Metro UK 2 Celebrities Tijdens ‘Chicken Run’, de animatiefilm uit 2000, stal stemactrice Julia Sawalha (51) de show als kip Ginger - de hoofdrol. Maar in de sequel, die nu in de maak is, zal ze niet te horen zijn. De makers vinden dat ze “te oud” klinkt, vertelt Sawalha op Twitter.

Toen vorige maand werd aangekondigd dat Netflix bezig is met een sequel op animatiefilm ‘Chicken Run’, waren de verwachtingen meteen hooggespannen. Maar de personages zullen niet bepaald klinken zoals we ze gewoon zijn. Nadat eerder al Mel Gibson (Rocky) te horen kreeg dat hij niet hoefde terug te komen, krijgt nu Julia Sawalha, die de belangrijkste kip Ginger vertolkte, eenzelfde boodschap. “Ik ben officieel geplukt, opgevuld en geroosterd”, klonk het teleurgesteld op Twitter.

“Vorige week werd ik uit het niets via e-mail geïnformeerd dat ik niet gecast zal worden als Ginger in de sequel van ‘Chicken Run’. De reden die ze opgaven, was dat m’n stem nu ‘te oud’ klinkt en dat ze een jongere actrice wilden voor de rol. Normaal gezien krijgt een actrice in deze omstandigheden de kans om een test te doen, zodat bepaald kan worden of haar toon en toonhoogte nog geschikt is", legt Sawalha uit. “Ik kreeg die kans niet. Ik ben gepassioneerd door m’n werk en geef niet zomaar op, dus ik deed thuis m'n eigen stemtest en stuurde die naar de producenten."

Hier kan je die video bekijken.

“Vandaag kreeg ik een erg vriendelijk en bedachtzaam antwoord van een de creatievelingen. Hij zei onder meer: ‘Sommige stemmen (niet die van jou, daar ben ik het mee eens) klinken wel degelijk ouder’.” Toch blijft de productie bij de beslissing om een andere actrice te zoeken. “Ik heb heel veel moeite gedaan om te proberen bewijzen dat mijn stem ongeveer hetzelfde klinkt als in de originele film”, klinkt het teleurgesteld. “Als ze toch nog sommige originele castleden gaan gebruiken... Laat me eerlijk zijn, ik heb het gevoel dat ik onterecht ontslagen ben. Om te zeggen dat ik teleurgesteld en kwaad ben, is een understatement. Ik voel me machteloos, en iets in dit hele verhaal, voelt niet juist aan.”

Toch legt ze zich neer bij de beslissing: “Ik wens de productie alle geluk en succes. Er is niets meer dat ik kan doen dan jullie bedanken.”

