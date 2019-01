50 getuigen, 1 conclusie: "R. Kelly is een monster" SUPERSTER (51) OPNIEUW BESCHULDIGD VAN SEKSUEEL MISBRUIK IN DOCUMENTAIRE Isabelle Deridder

05 januari 2019

00u00 0 Celebrities Liefst 50 mensen getuigen in een nieuwe docu over R. Kelly, en over één ding zijn ze het roerend eens: de r&b-ster is een seksueel roofdier. De man die in de jaren 90 monsterhits scoorde met 'I Believe I Can Fly' deed er alles aan om de uitzending tegen te houden, maar faalde.

Aantijgingen van seksueel misbruik en seks met minderjarigen zijn er al sinds het begin van zijn carrière in de nineties, maar dankzij de documentaire 'Surviving R. Kelly' op de Amerikaanse zender Lifetime zijn ze opnieuw brandend actueel. Zo gaat Demetrius Smith, de vroegere persoonlijk assistent van Robert 'R.' Kelly, in op diens relatie met Aaliyah. De zangeres - bekend van de hit 'Try Again' - stapte in 1994 met hem in het huwelijksbootje. Klein detail: hij was 27, maar zij was pas 15, en dus was hun trouwerij illegaal. "Ik was aanwezig toen ze trouwden", klinkt het. "Omdat Aaliyah minderjarig was, heb ik een vals identiteitsbewijs opgesteld zodat het leek alsof ze 18 was. Het was een korte ceremonie. Zij droeg geen witte jurk, hij had geen pak aan. Aaliyah leek zo bezorgd en bang. Hun huwelijk werd uiteindelijk binnen het jaar ontbonden, nadat haar ouders het hadden ontdekt." Jovante Cunningham, één van Kelly's 'backing vocals', vertelt dat hij in de jaren 90 meermaals seksuele relaties had met minderjarige meisjes. Ze getuigt ook over een incident met Aaliyah dat zich afspeelde op een tourbus. "We zagen hoe Robert seks had met haar... Een volwassen man hoort zulke dingen niet te doen met een minderjarig kind." Aaliyah stierf uiteindelijk op 22-jarige leeftijd in een vliegtuigcrash.

Weggevlucht

Ook Andrea Lee, zijn tweede vrouw en moeder van zijn drie kinderen, heeft weinig goeds over hem te zeggen. Zij trouwde in 1996 met Kelly, maar volgens haar had ze daar zelf weinig in te zeggen. Toen ze met hem in een hotel aankwam, bleek er een bruiloft te zijn opgezet zonder dat ze van iets wist. "Mijn kinderen geven me de moed om elke dag uit bed te komen. Ik vind het moeilijk om hierover te praten, want het monster waar ik het over heb, is hun vader. Maar zij hebben me gezegd dat ik mijn verhaal moet vertellen. 'Zo ga je iemands leven redden', zeggen ze." Eerder had Andrea al over haar huwelijk met Kelly getuigd: "Robert mishandelde me voortdurend. Hij riep, sloeg en greep me hard vast als iets hem niet beviel. Tijdens mijn huwelijk wist ik ook niet dat er zoiets bestond als verkrachting door je partner, maar nu weet ik wel beter." Het kwam tot een breuk in 2004. "Robert en ik waren op hotel. De situatie liep zo uit de hand dat ik van het balkon wilde springen. Ik heb mijn spullen gepakt en ben 's nachts met de kinderen weggevlucht." In 2005 vroeg Andrea een contactverbod aan, in 2009 waren ze officieel gescheiden.

Sekte

Maar Andrea was niet de enige die Kelly tijdens hun huwelijk misbruikte. In 2002 dook een filmpje op waarin hij seks had met een minderjarig meisje en op haar urineerde. Kelly ontkende dat hij het was, maar niet veel later vond de politie tijdens een huiszoeking beeldmateriaal waarop datzelfde meisje te zien is terwijl ze seksuele handelingen doet met hem. Hij werd in 2003 gearresteerd, in 2008 kwam het tot een rechtszaak. Ondanks de vele bewijzen werd Kelly onschuldig bevonden. Z'n eerste rechtszaak was het overigens niet, want in 1996 beschuldigde een zekere Tiffany Hawkins hem ervan dat hij op z'n 24ste een relatie met haar had toen ze 15 was. Alles werd toen in der minne geregeld. In 2017 volgt de zoveelste aantijging. Drie ouderparen zeggen dat Kelly hun dochters gevangenhoudt in een 'seks-sekte'. Hij zou de meisjes in één van z'n huizen klaargestoomd hebben om zijn seksslavinnen te worden. Hij ontkent voor de zoveelste keer, maar de 50 getuigen in 'Surviving R. Kelly' - die de artiest allemaal goed kennen of gekend hebben - vertellen een ander verhaal. Zij zijn het ook unaniem eens: Kelly is een seksueel monster. Hij deed er ook alles aan om de uitzending tegen te houden, maar de zender liet zich niet afschrikken.

Niemand durft

En hoewel hij nog nooit veroordeeld werd voor z'n daden, zijn vrouwenrechtenactivisten er wel in geslaagd om hem op een andere manier te straffen. Onder de noemer #MuteRKelly roepen ze spelers in de muzieksector op om hem te boycotten. Met succes: zijn nummers zijn niet meer als suggestie te vinden op Spotify en hij werd verbannen van Apple Music. "Zo wordt een man gelyncht die veel gedaan heeft voor de muziek", klinkt het in het Kelly-kamp. Mogelijk is dat ook de reden waarom bijna geen enkele andere muzikant het aandurfde om in 'Surviving R. Kelly' te getuigen. Jay Z, Mary J. Blige, Lil' Kim: allemaal werden ze gevraagd, maar alleen John Legend hapte toe. "R. Kelly heeft zoveel mensen pijn gedaan", zegt die laatste. "Dit moet stoppen." Intussen blijven zijn platenmaatschappijen volhouden dat ze niks wisten van wat er zich in het privéleven van Kelly afspeelde. Zijn fans zal het voorlopig worst wezen - voor hen blijft hij de succesvolste r&b-artiest van de afgelopen 25 jaar - al kan Kelly er nu ook op Instagram niet naast kijken. Onder zijn laatste post, waarmee hij z'n nieuwste single 'Born To My Music' aankondigde, regent het snoeiharde commentaren. Slechts één kritische fan koos z'n woorden wat zorgvuldiger: "Hé, Kelly, heb je gisteren die docu gezien?"