50 Cent vreest voor leven na bedreiging door agent MVO

20 februari 2019

09u50

Bron: ANP 0 Celebrities 50 Cent voelt zich niet veilig, sinds bekend werd dat een politiecommandant zijn collega’s bevel gaf de rapper neer te schieten, als ze hem zouden zien. “Ik vrees voor mijn leven”, schrijft 50 Cent op Instagram. Eerder deze week kwam aan het licht dat de politie in New York onderzoek doet naar de politieman die dit afgelopen zomer gezegd zou hebben.

“Ik heb niet kunnen slapen, nadat ik dit heb gehoord”, zegt de rapper. Vooral het idee dat hij niet op de hoogte was van de kwestie bezorgt hem slapeloze nachten. “De politie heeft me nooit ingelicht over de dreiging.” De rapper zegt daarnaast dat hij zijn werk in New York voorlopig staakt en wederom dat hij overweegt de stad aan te klagen.

De commandant zou de opmerking hebben gemaakt voorafgaand aan een liefdadigheidsbokswedstrijd van het politiekorps in New York waar 50 Cent een van de gasten was. De aanleiding zou zijn dat de rapper de politieman ervan had beschuldigd de eigenaar van een nachtclub te hebben gechanteerd. Het korps, dat eerder aangaf dat de opmerking een grap was, is de zaak intern aan het onderzoeken.