50 Cent: "Trump bood mij 500.000 dollar aan om zwarte kiezers te overtuigen" 14u29

Bron: Fox News 0 photo_news Celebrities 50 Cent beweert dat de Amerikaanse president in de aanloop van de verkiezingen in 2016 hem een flink bedrag heeft aangeboden om hem te steunen in zijn campagne. Dit in de hoop om meer stemmen van de zwarte bevolking binnen te rijven. Maar daar heeft de rapper vriendelijk voor bedankt.

De rapper noemt de verkiezingsoverwinning van Donald Trump een ongeluk. "Als je per ongeluk president van de VS wordt, dan ga je wellicht vreemde dingen doen, zoals Trump. Ik denk dat hij zich enkel kandidaat heeft gesteld om een grote televisiedeal binnen te halen. Niets heeft mensen al zo snel uit elkaar gedreven als de overwinning van Donald Trump."



Curtis Jackson - zo klinkt de echte naam van 50 Cent - zegt dat Donald Trump hem een half miljoen dollar heeft aangeboden om hem te steunen tijdens zijn campagne. "In een poging om het zwarte kiezerspubliek te overtuigen om op de miljonair te stemmen. Maar dat was in mijn ogen 'slecht geld'. Ik vond het dat niet waard, dus heb ik het niet gedaan", zei hij gisteren in een radio-interview met Hot 97.

EPA De Amerikaanse rapper Curt Jackson aka 50 Cent.