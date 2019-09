50 Cent ontketent rel over Michael Jackson, dochter Paris Jackson slaat hard terug TDS

Bron: Instagram 0 Celebrities 50 Cent (44) en Paris Jackson (21) zitten in een bitsige vete verwikkeld. De bal ging aan het rollen toen de rapper beweerde dat Chris Brown een betere muzikant is dan Michael Jackson ooit was. Dochter Paris sloeg terug, en herinnerde 50 Cent eraan dat haar vader niet zomaar de Kind of Pop werd genoemd. Daar had 50 Cent geen oren naar, en dus gooide hij nog meer olie op het vuur.

50 Cent laat zich al jaren kritisch uit over Michael Jackson. Ook de afgelopen dagen was dat zo, toen de rapper een filmpje deelde van zijn collega-rapper Chris Brown die een aantal achterwaartse salto’s maakt. “Ik zeg alleen maar dat ik MJ dit nog nooit heb zien doen”, schreef 50 Cent laconiek bij het filmpje. Het bijschrift schoot echter in het verkeerde keelgat van Paris Jackson, waarop zij besloot de puntjes op de i te zetten.

“Superbowl 1993", reageerde Paris kort en bondig onder het filmpje, waarmee ze verwijst naar het legendarische optreden van de King of Pop tijdens de Super Bowl-rusttijd van dat jaar. Ook maakt ze duidelijk dat noch 50 Cent, noch Chris Brown ooit dat podium hebben ‘gehaald’. “Stilte, mijn vriend. Stilte. Er zit meer kracht in stilte dan jij misschien kan begrijpen. Echte legendes hoeven geen buitensporige hoeveelheden energie uit te oefenen om de aandacht te trekken.”

(lees verder onder de foto)

‘Arme kleine jongens’

Een terechte en gevatte opmerking, zo reageerden velen. Maar 50 Cent was in zijn ego gekrenkt. Hij gooide nog meer olie op het vuur. “Waarom ben ik plots de slechterik? Ik begrijp hoe jij je voelt, Paris. Maar kan het iemand iets schelen hoe die kleine jongens hun kont moet voelen?”Een brug te ver? De volgers van 50 Cent spreken alvast schande over de ongepaste opmerking. Hoe dan ook krijgt Paris Jackson alweer een klap te verwerken, die het dit jaar al hard te verduren kreeg na de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’.

In die documentaire getuigen Wade Robson en James Safechuck over hoe Michael Jackson hen misbruikte toen ze slechts zeven jaar oud waren. Michaels dochter Paris gelooft er allemaal niets van, en is er vast van overtuigd dat de reputatie van haar vader intact zal blijven. Paris heeft de documentaire zelf bewust nog niet bekeken en klaagt ‘Leaving Neverland’-productiehuis HBO aan voor 100 miljoen dollar.