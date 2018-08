50 Cent ongedeerd na schietpartij op filmset in Brooklyn mvdb

15 augustus 2018

22u54

Bron: ANP/BuzzE 2 Celebrities Een filmset in Brooklyn (New York) waar rappers 50 Cent en Tekashi69 een videoclip opnamen, is dinsdag beschoten. Volgens ooggetuigen schoot er iemand vanuit een witte Porsche minstens elf keer. De schutter zou met een 9 mm semi-automatisch wapen hebben geschoten. Niemand raakte bij het incident gewond.

Tekashi69 en 50 Cent waren op de set toen de schoten vielen, evenals Casanova en Uncle Murda. Volgens bronnen rond Tekashi was de aanval niet gericht op de rappers, maar de politie houdt rekening met elk scenario. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

Tekashi69 werd vorige maand in New York gekidnapt en beroofd van zijn juwelen ter waarde van omgerekend bijna 640.000 euro. De rapper (22) (echte naam Daniel Hernandez) raakte gewond nadat hij uit de rijdende auto van zijn belagers was gesprongen. Of de schietpartij op de filmset hiermee verband houdt, is niet duidelijk.

In mei 2000 raakte 50 Cent gewond bij een schietpartij aan een radiostation in de Newyorkse wijk Queens. De rapper die toen nog niet internationaal was doorgebroken, kreeg verschillende kogels in de benen. Hij verbleef dertien dagen in het ziekenhuis.