50 Cent beschoten op set videoclip: "Minstens elf keer gevuurd"

15 augustus 2018

20u52

De rappers 50 Cent en Tekashi69 zijn vandaag beschoten tijdens de opname van een videoclip. Volgens ooggetuigen schoot er iemand vanuit een witte Porsche minstens elf keer op de filmset in de New Yorkse wijk Brooklyn, meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

De schutter zou met een 9 mm semi-automatisch wapen hebben geschoten. Niemand raakte bij het incident gewond.

Tekashi69 en 50 Cent waren op de set toen de schoten vielen, evenals Casanova en Uncle Murda. Volgens bronnen rond Tekashi was de aanval niet gericht op de rappers, maar de politie houdt rekening met elk scenario.

Van geen van de rappers is bekend dat ze in het verleden betrokken waren bij geweldsincidenten. Wel is Tekashi eerder dit jaar gehoord door de politie over mogelijke betrokkenheid bij een incident waarbij rapper Chief Keef werd beschoten.