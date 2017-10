5 noodlandingen in anderhalf jaar: deze BV heeft altijd pech TK

De meeste mensen maken nooit een noodlanding mee in hun leven, maar voor Sergio Quisquater is het intussen bijna gewoonte geworden. Het laatste anderhalf jaar liepen zijn vluchten maar liefst vijf keer fout.

Wie binnenkort naar Alicante moet, kijkt maar beter uit, want het was telkens op dat traject dat Sergio problemen ondervond. "Twee keer vertrok ik vanuit Luik, drie keer vanuit Brussel." De vlucht blijkt slecht voor de gezondheid. "Geloof het of niet, maar vier keer kreeg iemand een hartstilstand op de vlucht. De vierde keer dat het me overkwam kwam een stewardess naar mij om de situatie uit te leggen, maar ik zei dat ik het intussen wel al wist. Ze kon haar oren niet geloven: voor haar was het de eerste noodlanding in haar vijftienjarige carrière als stewardess. "

De laatste keer dat hij een noodlanding meemaakte, dateert van februari. "Er was een probleem in de cockpit: er was een barstje in de voorruit en de piloot wilde - uiteraard - niet riskeren dat de ruit verder zou barsten tijdens de vlucht." Een mens zou er onnozel van worden, maar Sergio kan er nog goed mee om. "Ik leg me daarbij neer. Vijf keer in anderhalf jaar. Da’s pech, maar tja, niet aan te doen, hé."