43 miljoen euro op de rekening, maar Helen Mirren knipt haar eigen haar met een keukenschaar TK

12 juli 2019

16u54

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Ze heeft twee Oscars, drie Golden Globes en een geschat vermogen van 39 miljoen pond (zo'n 43 miljoen euro) op haar naam staan, maar dat wil niet zeggen dat Dame Hellen Mirren (73) het geld over de balk smijt. Integendeel: zelfs een kappersbezoek behoort niet tot haar uitgaven, vertelt ze in een interview.

Mirren was vanochtend te gast bij ochtendshow ‘This Morning’, waar haar gevraagd werd naar haar beautyroutine. “Oh, dat is allemaal nogal simpel”, aldus de wereldster. “Ik knip zelfs meestal mijn eigen haar. Ik zei het daarnet nog tegen jullie kapper: ‘Stefan, ik heb dit kapsel zelf geknipt in mijn keuken vorige week’.” Maar als haar dan toch een kapper aangeboden wordt op de set, maakt Helen daar wel graag gebruik van. “Ik heb aan Stefan gevraagd of hij het een beetje wilde bijwerken en netjes wilde maken.”

Hoewel ze een van de gezichten van L’Oréal Paris is, is Mirren toch niet echt fan van het woord ‘beauty’. “Ik heb een probleem met dat woord, omdat we niet allemaal knap zijn. Ik ben zelf ook niet mooi, dat weet ik. Ik kom gewoon nog goed voor de dag als ik veel hulp heb, maar ik kijk ook niet graag in de spiegel als ik geen make-up op heb. Ik stel voor dat we een nieuw woord invoeren. ‘Zijn’ bijvoorbeeld?” Ze stelt voor dat we allemaal iets minder met onze eigen schoonheid bezig zijn. “Geef je aandacht liever aan andere mensen, dat maakt je knap op heel wat andere manieren. Denk wat minder vaak aan jezelf.”