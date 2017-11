4.000 bezoekers voor MEDIALAAN Achter De Schermen KDL

12u06 0 VTM Nieuwsanker Stef Wauters. Celebrities Een babbeltje met Henny van 'De Buurtpolitie'? Op de foto met Sandra Bekkari? Rondneuzen in de VTM-nieuwsstudio? Het kon allemaal afgelopen weekend tijdens de derde editie van MEDIALAAN Achter De Schermen.

Met vierduizend liepen ze vorig weekend de gebouwen aan de Medialaan plat. Om binnen te kijken in de iconische decors van 'Familie', zichzelf even 'The Voice van Vlaanderen' te wanen of te beleven hoe radio wordt gemaakt. Heel wat VTM-gezichten en -stemmen, onder wie Jonas Van Geel, Kürt Rogiers, Stef Wauters, Freek Braeckman, Sam De Bruyn, Matthias Coppens en Sandra Bekkari, namen de bezoekers mee op sleeptouw en dompelden hen onder in de mediawereld.

De opbrengst van MEDIALAAN Achter De Schermen gaat naar Rode Neuzen Dag 2018.

Medialaan Op de foto met weervrouw Eva Clockaerts.

Medialaan VTM-kokkin Sandra Bekkari poseert met fans.

Medialaan Henny van 'De Buurtpolitie' is populair, ook bij de jongsten.

Medialaan 'De Buurtpolitie'-acteurs Henny Seroeyen en Tim Ost in uniform.

Medialaan 'Familie'-acteurs Vincent Banic en Bab Buelens.

Medialaan Nieuwsanker Dany Verstraeten legt uit hoe het er op de nieuwsredactie aan toe gaat.

Medialaan Andy Peelman van 'De Buurtpolitie' maakt zich nuttig bij het uitdelen van de oortjes.

Medialaan Een zotte selfie met Christophe Stienlet.

Medialaan Veel belangstelling voor Vincent Banic en Bab Buelens.

Medialaan De gebouwen aan de Medialaan.

Medialaan Nieuwsanker Stef Wauters geeft tekst en uitleg.

Medialaan Een blik achter de schermen.

Medialaan Freek Braeckman is al helemaal ingewerkt bij de VTM-nieuwsdienst.

Medialaan Kürt Rogiers even weer presentator.