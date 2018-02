36 jaar na mysterieus overlijden legendarische Hollywoodactrice komt echtgenoot plots in vizier van speurders Redactie

Bijna 40 jaar na de mysterieuze dood van de Amerikaanse actrice Natalie Wood raken speurders steeds meer geïnteresseerd in de rol van haar toenmalige echtgenoot Robert Wagner in de zaak. Dat meldt nieuwszender CBS. De politie weet nu dat Wagner de laatste persoon was die bij Wood was alvorens ze verdween. De intussen 87-jarige acteur houdt de lippen echter op elkaar.

Wood, die bekend werd door films als 'Rebel Without a Cause' en 'West Side Story', verdronk in november 1981 op 43-jarige leeftijd, terwijl ze voor de kust van Catalina Island in Californië aan het zeilen was met Wagner, de Amerikaanse acteur Christopher Walken en de kapitein van het jacht. Haar lichaam werd drijvend op het water gevonden. De actrice had een donsjas en een nachtkleed aan. Haar dood werd gecatalogeerd als een ongeval.

De politie heropende de zaak in de herfst van 2011, maar Wagner, die later nog bekend werd als Number 2 in de 'Austin Powers'-films, werd toen niet als een verdachte beschouwd. In 2013 kwam er een nieuw autopsierapport waarin de oorzaak van het overlijden van Wood werd aangepast naar "verdrinking en andere onbepaalde factoren." Getuigen die op een boot zaten vlakbij het jacht van de actrice, hoorden een koppel vechten op de avond van haar dood, zo vertelden politiebronnen aan CBS. En ook volgens de voormalige kapitein van de boot hadden de twee het die avond stevig met elkaar aan de stok.

In het laatste autopsierapport staat dat de filmster op haar lichaam verschillende onverklaarbare blauwe plekken had die ze wellicht opliep voor ze in het water belandde en verdronk.