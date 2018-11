33 jaar na ‘Back to the Future’: Doc en Marty komen weer samen TDS

12 november 2018

13u43 2 Celebrities Het was een even opmerkelijk als hartverwarmend moment: 33 jaar na het verschijnen van de eerste ‘Back to the future’-film hebben acteurs Christopher Lloyd en Michael J Fox, die respectievelijk in de huid kropen van Dr. Emmett Brown en Marty McFly, weer samen hun opwachting gemaakt.

Dat deden ze op de rode loper van een benefiet dat door Michael J. Fox op poten werd gezet. De opbrengst ging immers naar de Michael J. Fox Foundation, die zich inzet om een geneeswijze voor Parkinson te vinden. Michael J. Fox maakte in 1998 bekend dat hij aan de ziekte lijdt.

Marty (Michal J. Fox) en Doc (Christopher Lloyd) kwamen goedgemutst en met een brede glimlach de rode loper opgelopen. Helaas hadden de gasten slecht nieuws voor hen: vliegende auto’s en hoverboards bestaan nog altijd niet en ook tijdreizen is nog altijd niet aan de orde. Het kon de pret gelukkig niet bederven, en de twee poseerden met veel plezier.

De ‘Back to the future’-trilogie was destijds één van de succesvolste filmreeksen. In de oorspronkelijke film, uit 1985, reist Marty McFly (Michael J.Fox) terug naar het jaar 1955 met behulp van de tijdmachine van zijn vriend Dr. Emmett ‘Doc’ Brown (Christopher Lloyd), waar hij moet zorgen dat zijn ouders op elkaar vallen, om zijn eigen toekomst te waarborgen. In deel II (uniek voor die tijd gelijktijdig met deel III opgenomen) reist McFly naar de toekomst van het jaar 2015, om er bij terugkeer in 1985 achter te komen dat kennis van de toekomst rampzalige gevolgen voor het heden kan hebben.