25-jarige rapster en model Chynna Rogers overleden: “Ik kan het niet geloven. Ik weet niet hoe” SDE

09 april 2020

20u14 2 Celebrities Chynna Rogers is op 25-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie laten weten. De rapster, die ook als model aan de slag was, maakte deel uit van de ‘A$AP Mob', waartoe ook A$AP Rocky (31) behoort.

Chynna Rogers begon haar carrière als model op 14-jarige leeftijd. Niet lang daarna stortte ze zich ook op de muziek. Ze werkte onder meer samen met de in 2015 overleden producer ASAP Yams. In datzelfde jaar bracht ze haar eerste EP uit, ‘I’m Not Here. This Isn’t Happening’. Een jaar later volgde ‘music 2 die 2'. Een doodsoorzaak is niet gekend.

In het begin van haar carrière kampte Chynna met drugsverslavingen. “Mijn moeder was erg streng wanneer ik haar als een excuus gebruikte om te herbeginnen", vertelde ze in 2018 bijvoorbeeld aan Pitchfork. “Twee of drie jaar geleden had ik het gevoel dat ik niet genoeg verschrikkelijke dingen had meegemaakt om deze carrière te verdienen. Ik had het gevoel dat ik het niet verdiende om mijn kost te verdienen door over mijn leven te praten, omdat ik me niet met genoeg mensen kon identificeren. Het ging niet alleen over de drugsverslaving, maar ook over het gedrag dat erbij komt kijken, de situaties waarin je belandt en de mensen rondom jou die dat leven leiden. Nu heb ik het gevoel dat ik genoeg heb meegemaakt. Dat ik eindelijk over iets kan praten met jullie.” Ze besloot dan ook om af te kicken: “Het kwam op een punt waar ik iets moest nemen, enkel en alleen om op het podium te kunnen kruipen en mijn job te kunnen doen. Leuk vond ik dat niet.” Een jaar nadat ze afkickte, overleed haar moeder.

Haar collega’s reageren bedroefd op het nieuws. Zo laat A$AP Rocky weten: “Rust in vrede, baby girl.” Het hele team, A$AP Mob, stuurde volgende boodschap de wereld in: “Rust nu maar, Chynna. We gaan je missen, zusje.” R&B-zangeres Kehlani laat weten: “Chynna, je was zo grappig! Vandaag hebben we voor het laatst grapjes uitgewisseld. Die zal ik het meest missen. Ik kan het niet geloven, ik weet niet hoe. Ik houd van je. Zo veel. Mijn hart is bevroren.”