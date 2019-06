25 jaar na de moord op Nicole Brown Simpson gelooft haar zus nog steeds dat OJ Simpson de dader is: "Luister naar het telefoongesprek!” SD

13 juni 2019

17u48

Bron: Metro UK 0 Celebrities Dag op dag 25 jaar geleden werden Nicole Brown Simpson en haar vriend, Ronald Goldman, koelbloedig vermoord. Tot op de dag van vandaag is de moord nog onopgelost, al viel de verdenking al snel op Nicole’s echtgenoot, OJ Simpson (71). Ook voor Tanya Brown (49), de zus van Nicole, is het duidelijk dat OJ de dader is.

“Diep in ons hart weten we dat hij het gedaan heeft”, vertelde Tanya Brown in het Britse tv-programma ‘This Morning’. OJ Simpson werd effectief opgepakt voor de moord op Nicole Brown Simpson en haar vriend, Ronald Goldman, maar vrijgesproken. “De waarheid is dat hij mijn zus al sinds 1978 sloeg. We hebben de foto’s gezien, we hebben de dagboek-stukken daarover gelezen. En ik wil mensen herinneren aan dat telefoontje naar de noodcentrale. Ga naar YouTube en luister naar ‘Nicole Brown Simpson 911'.”

Tanya beschreef Simpson verder nog als “het typische voorbeeld van een mishandelaar”. Ze vervolgde: “Wanneer je geschoold bent over huiselijk geweld, begrijp je de woede die iemand kan voelen, maar totdat ik erover leerde en totdat de DNA gevonden werd, kon ik niet geloven dat iemand die ik kende, dit kon doen. Ik noemde hem ‘oom OJ’.” Tanya voegde er nog aan toe dat dit jaar erg moeilijk voor haar is, maar dat ze geaccepteerd heeft wat er met haar zus gebeurd is. “Het heeft heel lang geduurd”, zuchtte ze.

OJ Simpson zat negen jaar in de cel voor diefstal en ontvoering. In oktober 2017 kwam hij vrij. Recent vertelde hij nog dat zijn leven ‘prima’ was, nu hij uit de cel was.

Beluister hieronder het telefoontje van Nicole Brown Simpson naar de noodcentrale.