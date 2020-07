24ste keer, goede keer? Leonardo DiCaprio lijkt na al deze dames eindelijk de ware te hebben gevonden MVO

04 juli 2020

12u00 12 Celebrities Al sinds hij ons leven binnenwandelde als de knappe Jack uit ‘Titanic’, is Leonardo DiCaprio (45) één van de meest begeerde mannen van Hollywood. Daar profiteerde hij lustig van, want de acteur werd sindsdien bijna nooit gespot zonder een piepjong model aan zijn arm. Vandaag lijkt hij echter éindelijk de liefde van zijn leven gevonden te hebben, na heel wat zoekwerk...

Is het stilaan menens op romantisch vlak voor Leo? De acteur lijkt in de Argentijns-Amerikaanse Camila Morrone (22) de ware te hebben gevonden. Zij stoort zich alvast niet aan de kloof van 23 jaar die tussen hen gaapt. “Er zijn zoveel relaties met een groot leeftijdsverschil. In Hollywood én doorheen de geschiedenis.” En ja, ook in de liefdesgeschiedenis van Leonardo zélf. Hij had namelijk altijd al een voorkeur voor jonge modellen.

1. Bridget Hall ( 1994)

Briget was één van de eerste liefdes van de acteur. Hoewel ze hun relatie nooit hebben bevestigd, menen vele getuigen dat de twee aan het daten waren geslagen in 1994. Bridget was ook het allereerste Victoria’s Secret-model waarmee Leo een relatie had.

2. Brittany Daniel (1994)

De romance met Bridget was echter van korte duur, en datzelfde jaar nog verscheen Brittany Daniel op het toneel. De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘The Basketball Diaries’. Hij was op dat moment 19, zij 18.

3. Naomi Campbell (1995)

Het tweede Victoria’s Secret-model in de lijst, en meteen ook één van de meest bekende, is Naomi Campbell. De twee gingen een paar keer op date in 1995, maar besloten uiteindelijk dat ze beter af waren als vrienden.

4. Kristen Zang (1996 - 1998)

Kristen was de eerste langdurige liefde in het leven van Leonardo. Leo liet haar overvliegen naar de set van ‘Titanic’. “Want ik kan haar niet missen”, zei hij destijds. “Ik kan niet wachten tot ik ‘s avonds bij haar thuiskom." Blijkbaar liep hun romance stuk omdat Kristen niet gesteld was op de schijnwerpers, maar de twee bleven wel altijd goede vrienden.

5. Helena Christensen (1998)

Tegen de tijd dat ‘Titanic’ uitkwam had Leonardo al een nieuwe liefde gevonden: Helena Christensen, alweer een Victoria’s Secret-model. Hun romance duurde echter maar een paar maanden.

6. Bijou Phillips (1998)

Later dat jaar leerde hij Bijou Phillips kennen. Zij was al gewend aan een leven in de spotlights, vanwege haar bekende vader: zanger John Philips. Leo hielp haar aan een rol in de film ‘Black And White’, nadat hij haar voorstelde aan de regisseur.

7. Eva Herzigova (1998)

Niet veel later leerde hij model Eva Herzigova. Ja hoor, ook zij poseerde al voor Victoria’s Secret, en dat maakt haar de vierde in de lijst. Ze leerden elkaar kennen op een feestje in Parijs, en hadden enkele maanden lang een affaire.

8. Amber Valletta (1998)

Leo was blijkbaar zo onder de indruk van Amber toen hij haar in een magazine zag staan, dat hij ervoor zorgde dat zijn manager een ontmoeting met haar regelde. Daarna hadden ze een korte romance.

9. Gisele Bundchen (2000 - 2004)

Eén van de bekendere namen uit het lijstje. Gisele en Leonardo hadden een knipperlichtrelatie in de vroege jaren 2000. Na vier jaar zou zij het wachten op een verlovingsring beu geworden zijn, waarop ze hem liet zitten.

10. Bar Refaeli (2005 - 2011)

Refaeli en DiCaprio leerden elkaar kennen op een feestje dat gegeven werd door U2. Ze raakten aan de praat over politiek, iets waar ze zich allebei erg in interesseerden. Het was echter niet genoeg om hen samen te houden. Na een aantal eerdere break-ups besloten ze in 2011 om voorgoed een punt te zetten achter hun relatie.

11. Emma Miller (2009)

Toen het knipperlicht even op rood stond tijdens zijn relatie met Refaeli, werd Leo gelinkt aan model Emma Miller. Ze werden samen gespot op restaurant.

12. Ashley Roberts (2009)

Leonardo ontmoette Pussycat Doll Ashley Roberts op het Cartier International Polo-event in 2009. Hun romance was bijzonder kort, maar wel passioneel.

13. Anne Vyalitsyna (2009)

In datzelfde jaar had Leonardo een korte affaire met het Russische Victoria’s Secret-model Anne Vyalitsyna. Hij trakteerde haar en een groepje vrienden op een trip naar Ibiza. Daar konden ze ‘hun handen niet van elkaar af houden’, aldus getuigen.

14. Blake Lively (2011)

Fans waren erg enthousiast over de romance tussen Leonardo en actrice Blake Lively. “Ze is een heel standvastig meisje”, aldus vrienden van de acteur. “Misschien is zij wel de ware." Jammer genoeg duurde hun relatie uiteindelijk maar vijf maanden.

15. Alyce Crawford (2011)

Later in 2011, tijdens de opnames van ‘The Great Gatsby’ in Australië, leerde hij Alyce Crawford kennen. Zijn relatie met het model duurde echter niet lang.

16. Erin Heatherton (2012)

Erin hiel het iets langer uit met de acteur. Ze leerden elkaar kennen in Australië en bleven twaalf maanden samen. Ze hadden naar eigen zeggen nooit ruzie, “maar het was tijd om verder te gaan zonder elkaar”.

17. Madalina Ghenea (2012)

Later dat jaar datete hij Madalina Ghenea, die niet wilde praten over hun relatie. “Ik wil bekend staan om de projecten waaraan ik werk, niet om de mensen waarmee ik een relatie heb”, meende ze.

18. Toni Garrn (2013-2014)

Alweer een Victoria’s Secret-model: Toni Garnn was één van de dames die een eerder serieuze relatie met Leonardo onderhield. De twee zijn zelfs een tijdje samen gaan wonen. Jammer genoeg draaide het op niets uit en gingen ze een jaar later alweer uit elkaar.

19. Kelly Rohrbach (2015-2016)

Kelly Rohrbach was 25 toen ze Leonardo leerde kennen. Het model was niet alleen een mooie verschijning, ze was ook afgestudeerd aan de Georgetown University en was volgens velen “een geweldig slimme gesprekspartner”. Het koppel was een jaar samen en ging als vrienden uit elkaar.

20. Lauren Hutton (2016)

Leonardo leerde Lauren kennen op de Caraïben in 2014. Hij nam haar twee jaar later mee als gast naar zijn Oscarfeestje. Lauren is vooral bekend voor haar rol in ‘Made In Chelsea’.

21. Rihanna (2016)

Alweer een mogelijk powerkoppel: Rihanna en Leonardo zouden elkaar ontmoet hebben in het Playboy Mansion tijdens een Golden Globes-afterparty in 2014. Sindsdien waren ze vrienden, en in 2016 zou de vonk zijn overgeslagen. Tijdens kerst en nieuwjaar waren ze samen, maar tegen Valentijnsdag was het afgelopen.

22. Nina Adgal (2016-2017)

Intussen al het 10de Victoria’s Secret-model in de lijst: Nina Adgal gingen tussen 2016 en 2017 verschillende keren samen op vakantie.

23. Lorena Rae (2017)

Tot slot is er nog Lorena Rae, een Instagramfenomeen dat eveneens al op de catwalk stond. De twee werden samen gespot tijdens een lunch in New York.

