23-jarige dochter van Madonna zoent erop los en gaat bijna naakt tijdens eerste modeshow KDL

09 december 2019

15u32 2 Showbizz Lourdes Leon, de 23-jarige dochter van Madonna (61) heeft een bewogen weekend achter de rug. Lourdes liep haar eerste modeshow en daar ging het behoorlijk hitsig aan toe.

Lourdes was te zien tijdens het Love Different-optreden van het kunstevenement Art Basel in Miami. Lourdes maakte haar intrede op de catwalk in een jurk van het Spaanse modemerk Desigual en sloeg meteen aan het dansen. Eens de dochter van Madonna aangekomen was bij haar collega’s, gingen ze erg innig met elkaar om. Zo kusten ze elkaar en ontdeden ze zich ook van hun kostuums. Ook Lourdes hield enkel nog een vleeskleurige string aan en bedekte haar tepels met stickers. De aanwezigen haalden alvast snel hun smartphone boven om alles op beeld vast te leggen.