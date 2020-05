22-jarige Netflix-ster en worstelaar Hana Kimura overleden SDE

24 mei 2020

09u56

Bron: Metro UK/Variety 2 Celebrities De Japanse Hana Kimura, die te zien was in de Netflix-reeks ‘Terrace House: Tokyo’, is op 22-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar worstelteam laten weten. Een doodsoorzaak is niet bekend, al wordt vermoed dat haar overlijden te maken heeft met online pesterijen.

“Het spijt ons om te laten weten dat onze Hana Kimura overleden is", liet Stardom, het worstelteam van de Japanse, weten. “We waarderen jullie steun in deze moeilijke tijd." Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar op sociale media liet Hana de laatste tijd regelmatig uitschijnen dat ze er genoeg van had. Zo postte ze vrijdag nog een foto van zichzelf met haar kat, met het bijschrijft: “Vaarwel."

Volgens Variety is de foto de laatste in een reeks berichten op Twitter, waaruit blijkt dat Hana online gepest werd. “Bijna 100 grove meningen, elke dag weer. Ik kan niet ontkennen dat ik gekwetst ben. Ik ben dood.” En ook: “Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft, ik vind het geweldig. Ik ben zwak, het spijt me. Ik wil geen mens meer zijn.” In een aantal berichten verwijst de Japanse worstelaar, wiens moeder Kyoko ook een professionele worstelaar was, ook naar zelfverminking.

Haar collega’s betuigden online al hun respect voor de jonge overledene. Zo schreef de Engelse worstelaar Jamie Hayter: “Ik ben radeloos. Ik weet niet wat ik moet zeggen of voelen. Ik ben verdoofd. (..) Ze was zo’n geweldig mens. Een hulp voor de gaijin (het Japanse woord voor buitenstaander, red.). Al dat potentieel. Een prachtige ziel. Zo vriendelijk. Ik kan niet in woorden omschrijven hoe schokkend dit is. Ik hoop dat je rust gevonden hebt.” En haar Amerikaanse collega Tessa Blanchard liet weten: “Het breekt mijn hart hoe gemeen mensen kunnen zijn op sociale media. Het was zo'n enorme eer om Hana Kimura gekend te hebben.” Ook worstelaar Joey Ryan schreef: “Ik kan me niet voorstellen dat ik op 22-jarige leeftijd met al die haat op sociale media moet omgaan. Ik kan het nu amper aan. Enkelen onder jullie zouden je moeten schamen.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be