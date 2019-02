22-jarige die inbrak bij Taylor Swift krijgt half jaar cel SD

06 februari 2019

De 22-jarige Roger Alvarado, die in april 2018 inbrak bij popster Taylor Swift (29), is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. Hij bekende dinsdag schuld voor de rechtbank van New York.

In april 2018 brak Roger Alvarado in het huis van Taylor Swift in New York in. Hij gebruikte een ladder om door een raam te klimmen. Toen een buur de inbraak meldde, vonden agenten de 22-jarige jongeman zijn roes uitslapend in het bed van de ‘Shake It Off’-zangeres. Volgens de politie had hij ook haar douche gebruikt. De zangeres woonde op dat moment nog niet in de woning. Alvarado had eerder al een straatverbod gekregen, omdat hij een schop tegen de voordeur van de popster had gegooid.

De jongeman is van plan om na zijn gevangenisstraf naar Florida terug te keren. Hij moet zich dan nog vijf jaar aan zijn opgelegde voorwaarden houden en een psychologische cursus volgen.