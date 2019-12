21-jarige rapper Juice Wrld wordt onwel op de luchthaven en sterft KD

08 december 2019

16u30

Bron: ANP/TMZ 418 Celebrities De Amerikaanse rapper Juice Wrld is zondag op 21-jarige leeftijd overleden. De muzikant werd op de luchthaven Chicago Midway onwel en overleed even later in het ziekenhuis, meldt TMZ.

De rapper, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heet, was net geland vanuit Californië toen hij op het vliegveld onwel werd. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is niet bekend, wel zou bloed zijn gekomen uit de mond van de rapper. Amerikaanse media hebben het over een beroerte en een aanval. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is.

Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams. De rapper heeft twee studio-albums uitgebracht. Zijn plotselinge dood heeft voor veel geschrokken reacties gezorgd bij collega’s, fans en andere liefhebbers. In Nederland lieten onder meer Ronnie Flex en Enzo Knol weten dat ze de Amerikaanse artiest gaan missen. Ronnie noemt zijn collega een “jonge legende”. “Nooit iemand zo zien freestylen in me life zoals hoe hij deed.. gaat zwaar gemist worden”, schrijft de rapper op Twitter.

Vlogger Enzo Knol staat op Instagram uitgebreid stil bij het overlijden van Juice Wrld. “Dit kan niet waar zijn... elke dag luister ik zijn muziek en extra veel als ik een wat mindere dag heb”, schrijft hij bij verschillende foto’s, waaronder één van zijn jaaroverzicht op Spotify. Daarop is te zien dat Enzo het afgelopen jaar het meest naar de Amerikaan luisterde.

Ook veel andere sterren reageren bedroefd op het nieuws. “Ik ben echt geschokt en verdrietig om te horen dat Juice Wrld is overleden... en zo jong ook nog”, schrijft dj Zedd op Twitter. Hij noemt het een reminder dat “het leven elk moment voorbij kan zijn” en roept zijn volgers op om aardig voor elkaar te zijn. Andere artiesten die stilstaan bij het overlijden van de Amerikaan zijn onder anderen zangeres Anne-Marie, DJ Snake, Chloe en Halle en Jonah Marais van Why Don’t We.